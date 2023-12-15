Akbank SMS ile Başvuru yapan kişilere DESTEK başlattı! Başvuru Şartları Nedir?

Akbank, en düşük faiz oranları ile nakit kredi arayan müşterilere 5 dakika içinde kredi başvuru sonuçlarını vaat ediyor. Onaylandığında, bu krediler doğrudan müşterilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Bu hızlı süreç, acil nakit ihtiyacı olan müşterilere anında çözüm sunmayı amaçlıyor. Bu sayede müşteriler, finansal zorluklarla karşılaştıklarında hızlı ve etkili bir çözüme ulaşabilecekler.

Akbank Direkt İle Kolay Başvuru

Sadece 1200 Kredi Notu Üzeri! Banka hesabı olan müşteriler, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi başvurusu yapabilirler. Ancak, kampanyaya katılabilmek için kredi notlarının 1200 veya daha yüksek olması gerekmektedir. Akbank Direkt uygulaması, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden 7/24 başvuru imkanı sağlıyor. İnternet şifresiyle giriş yapıldıktan sonra müşteriler, kredilerine hemen erişebilirler.

SMS İle Hızlı Başvuru

4425'e Mesaj Gönder, Kredin Hazır! Akbank, müşterilerine SMS ile kredi başvuru imkanı da sunuyor. Kredi almak isteyenler, "kredi" kelimesini yazıp bir boşluk bırakarak Türk kimlik numaralarının sonuna ekleyerek 4425 numarasına bir mesaj gönderebilirler. Bu basit adımla yapılan başvurular, onaylandığında müşterinin hesabına hemen yatırılan kredi miktarını görme imkanı tanıyor.