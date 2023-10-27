Akbank hesabı olanlar için 2 gün süre verildi! Bankaya başvuru yapmanız şart

Kampanya, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapılabilen bir kampanyadır ve 6 gün boyunca devam edecektir. Akbank'ın düzenlediği İhtiyaç Kredisi kampanyası, müşterilere 50000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu krediye başvurmak için Akbank Direkt uygulamasını kullanabilirsiniz. İnternet bankacılığı şifrenizle giriş yaptıktan sonra kredi limitinizi öğrenebilir ve onaylanan krediyi hesabınıza hemen aktarabilirsiniz. Kredi başvurularınızı şubeye gitmeden kolayca yapabilirsiniz.

Akbank bu kampanyada 36 aya varan vadelerle kredi vermektedir. Ayrıca tüm kredi başvurularında 3 ay erteleme imkanı sunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen müşteriler, Akbank Direkt uygulaması dışında bankanın internet sitesi üzerinden de internet bankacılığı aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirler. SMS ile başvuru yapmak için "Kredi [Boşluk] TC Kimlik Numaranız" şeklinde bir mesaj atmanız yeterlidir.

Akbank Direkt uygulaması aracılığıyla yapılan başvurular hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir. İnternet bankacılığı şifrenizle giriş yaparak başvurunuzu yapabilir ve onaylandığında kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Bu sayede şubeye gitmeye gerek kalmadan kredi işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, 3 ay erteleme imkanıyla ödemelerinizi başlayabilirsiniz. Bu, krediyi kullanırken daha fazla esneklik sağlar ve ödeme planınızı mali durumunuza uygun olarak düzenlemenize yardımcı olur.

Akbank müşterileri, SMS yoluyla da başvuru yapabilirler. Kısa bir mesaj atarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Kredi başvurusu için "Kredi [Boşluk] TC Kimlik Numaranız" şeklinde bir mesaj atmanız yeterlidir.

Akbank'ın düşük faizli ve gelir belgesiz kredi kampanyası, nakit ihtiyacınızı karşılamak veya finansal hedeflerinizi gerçekleştirmek isteyen herkes için cazip bir seçenektir. Kampanya süresi sınırlıdır, bu nedenle başvurunuzu hızlıca tamamlamanız önemlidir.

Akbank müşterileri için sunulan bu kredi kampanyası, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Hızlı ve kolay başvuru imkanıyla müşteriler, ihtiyaçlarına uygun krediye hızla ulaşabilirler. Bu kampanya ile nakit ihtiyaçlarını karşılamak veya finansal hedeflerini gerçekleştirmek isteyen herkes için büyük bir fırsat sunuluyor.

50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi

Akbank Direkt Kredi kampanyası kapsamında sunulan faiz oranı %3,59'dur. Bu kredi için aylık taksit tutarı 2.893,63 TL'dir. Toplam ödeme tutarı ise 104.458,18 TL olarak belirlenmiştir. Bu koşullar dahilinde Akbank müşterileri, ihtiyaçlarına uygun finansmanı hızlı ve kolay bir şekilde elde edebilirler.