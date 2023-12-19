Akbank faiz oranlarını güncelledi! İhtiyaç kredisi kampanyası başladı! 3 dakika içinde HESAPLARDA

Akbank faiz oranlarını güncelledi! İhtiyaç kredisi kampanyası başladı! 3 dakika içinde HESAPLARDA

Akbank faiz oranlarını güncelledi! İhtiyaç kredisi kampanyası başladı! 3 dakika içinde HESAPLARDA
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-12-2023 20:39

Akbank'ın İhtiyaç Kredisi kampanyası, müşterilere masrafsız ve gelir belgesiz kredi imkanı tanıyarak finansal süreçleri daha da kolaylaştırıyor. Özellikle gelir belgesi temin etmekte zorlanan veya acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için sunulan bu kampanya, bürokrasiyi minimumda tutarak hızlı çözümler sunuyor. Akbank, kredi başvuruları için müşterilerine çeşitli seçenekler sunuyor. Birinci seçenek olarak, cep telefonu üzerinden SMS ile başvuru yapmak oldukça pratik bir yöntem. "Kredi [Boşluk] TC Kimlik Numarası" yazarak 4425’e SMS göndermek, hızlı bir başvuru için etkili bir yol sunuyor. Diğer bir seçenek ise, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılan başvurular. Bu uygulama aracılığıyla, 24 ay vadeli 78.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapmak mümkün. Onay alındığında, kredi miktarı direkt olarak müşterinin Akbank hesabına yatırılıyor.

Akbank Direkt Kredi Özellikleri:

  • Faiz Oranı: Akbank Direkt Kredisi için belirlenen faiz oranı %3,74 ile müşterilere uygun maliyetlerle finansman sağlama imkanı sunuyor.
  • Aylık Taksit: Bu kredinin aylık taksiti 5.577,09 TL olarak hesaplanıyor. Bu tutar, müşterilerin bütçelerine uygun şekilde ayarlanmış ve ödeme planlarına entegre edilmiştir.
  • Toplam Ödeme: Kredinin toplam geri ödeme miktarı 134.298,66 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, faiz oranları ve vade süresi dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Akbank, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunmak adına başlattığı Akbank Direkt Kredi kampanyası ile öne çıkıyor. 2 dakika içinde yapılan başvurular, zamanın değerini bilen müşterilere önemli bir avantaj sağlıyor. Masrafsız ve gelir belgesiz kredi imkanı, özellikle acil nakit ihtiyacı olan bireyler için büyük bir kolaylık. Akbank, müşteri odaklı yaklaşımı ve hızlı çözümleriyle finans sektöründe öncü bir konumda bulunuyor.

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