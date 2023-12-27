Akbank Emeklilere Büyük Avantajlar Sağlıyor: Yıl Sonu Kampanyasıyla Maaşını Taşıyanlara 10.000 TL'ye Varan Promosyon!

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Akbank, yılın sonlarına yaklaşırken emeklilere özel bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni yıla girmeden önce emekli maaşlarına yapılacak zamların yanı sıra, Akbank, emeklilere sunduğu cazip avantajlarla maaşlarını Akbank'a taşıyanları ödüllendiriyor. Bu kapsamlı kampanya, emeklilere maddi anlamda güçlük çekenleri sevindirecek nitelikte. Akbank'ın 01-31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampanya kapsamında, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını buradan alan emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor. Kampanya, sadece maaş taşıma işlemi değil, aynı zamanda Axess veya Wings kredi kartına tanımlanan 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatıyla da öne çıkıyor. Bu talimatlar için fatura başına 400 TL, toplamda ise 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatı sunuluyor.

Maaş tutarına göre belirlenen promosyonlar da emeklilerin ilgisini çekecek cinsten. 0 - 3.499 TL maaş alan emeklilere 6.000 TL, 3.500 TL - 7.499 TL maaş alanlara 7.000 TL, 7.500 TL - 9.999 TL maaş alanlara 9.000 TL, ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 10.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuluyor.

Akbank'ın bu özel kampanyası, müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarken, emeklilerin mali konularda daha güvende hissetmelerine katkı sağlıyor. Kampanyanın detaylarına Akbank'ın resmi internet sitesinden ulaşılabileceği gibi, başvurular da kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Yılın sonlarına yaklaşırken, Akbank'ın bu anlamlı jesti, emekliler arasında memnuniyet yaratmaya aday gibi duruyor.

Akbank'ın emeklilere özel düzenlediği kampanya, maaşlarını Akbank'a taşıyanları bir dizi avantajla ödüllendirerek finansal konularda rahatlamalarına olanak tanıyor. Yüksek promosyonlar, özel fırsatlar ve kolay başvuru imkanlarıyla Akbank, emeklilere sunduğu destekle müşteri memnuniyetini artırıyor. Yıl sonu kampanyası, hem maddi anlamda kazançlı çıkma fırsatı sunması hem de müşteri dostu yaklaşımıyla öne çıkmasıyla dikkat çekiyor. Akbank, bu kampanyasıyla emeklilerin finansal geleceklerini daha güvenli bir şekilde planlamalarına katkı sağlıyor.