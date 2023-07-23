Akbank emekli promosyonunda kral oldu! Rakiplerini ezip geçti! Öyle bir para veriyor ki...

Rakiplerini ezip geçti! Öyle bir para veriyor ki... Akbank emekli promosyonunda kral oldu- Akbank, emeklilere yönelik yeni kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar, 01 Temmuz - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında birbirinden avantajlı promosyonlardan yararlanma fırsatı bulacaklar.

Kampanya, emeklilerin aylık maaşlarına göre farklı promosyon tutarları sunmaktadır. Buna göre, 0 - 3.499 TL arası maaş alan emekliler, 3.000 TL SGK promosyonunun yanı sıra ek olarak 1.200 TL chip-para kazanacaklar ve toplamda 4.200 TL ödül elde edecekler. 3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alan emekliler ise 3.500 TL SGK promosyonu takiben ek olarak 1.350 TL chip-para alacak ve toplamda 4.850 TL ödül sahibi olacaklar.

Kampanya kapsamında, 7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alan emekliler, 4.500 TL SGK promosyonuna ek olarak 1.750 TL chip-para ile toplamda 6.250 TL ödül alacaklar. 10.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 5.000 TL SGK promosyonuna ek olarak 2.000 TL chip-para ile toplamda 7.000 TL ödül kazanabilecekler.

Bunun yanı sıra, kampanya dönemi boyunca Akbank'tan ilk kez Axess veya Wings kredi kartı başvurusu yapan müşteriler, 12 ay boyunca toplamda en az 2.500 TL harcama taahhüdü verdikleri takdirde ek olarak 3.000 TL chip-para kazanma şansını elde edecekler.

Emekliler, kampanyadan faydalanmak için banka şubesine gitmeye gerek duymadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaş taşıma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Promosyon tutarları, emeklilerin aylık maaşlarına bağlı olarak belirlenecek ve SGK gelir/aylık tutarına göre hesaplanacaktır. Ayrıca, promosyon ödemesi, emeklilerin maaşlarını Akbank'tan 3 yıl boyunca almaları şartıyla gerçekleştirilecektir.

Akbank, bu özel kampanya ile emeklilere finansal güçlerine katkı sağlamayı ve müşterilerine değer katmayı sürdürmektedir. Emeklilerin bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları gerekmektedir.