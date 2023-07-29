Ağustos ayı bereket ayı! Resmen açıklandı! Sicili bozuk, kara listede olanlara temel ihtiyaç kredisi müjdesi!

Sicili bozuk, kara listede olanlara temel ihtiyaç kredisi müjdesi! Ağustos ayı bereket ayı! Resmen açıklandı- Son dönemde bankalar, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için birçok kampanya düzenlemektedir. Bu kredilere kolayca ulaşmak için bankaların internet bankacılığı uygulamalarını kullanmak mümkündür. Evden çıkmadan kredi başvurusu yapabilir ve borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Ancak bazı kişiler bu tarz kredi başvurularında ret cevabı alabilmektedir. Bunun en önemli sebebi kredi notudur. Eğer kredi notunuz 1200 ve altında ise bankalar kredi taleplerini anında reddedebilmektedir. Ayrıca, bankaların kara listesi bulunmaktadır ve gelirinden çok borcu olan ya da ödemelerini sürekli geciktiren kişilere de kredi vermek istemeyebilirler. Bu nedenle kredi başvurusu yapmadan önce bankacılık sicilinizi kontrol etmeniz uygun olacaktır. Eğer sicil puanınız düşükse, bu durumu düzeltmek için çaba sarf etmeniz gerekecektir.

Sicil Notunuzu Düzeltme Yolları

Bankalardan kredi almakta zorlanıyorsanız, ilk yapmanız gereken şey borçlarınızı kapatmaktır. Bir kredi çekerek tüm borçlarınızı kapatmanız mümkündür. Bu sayede borçlarınızı tek bir yerde birleştirmiş olursunuz ve düzenli ödeme yapmanız kredi notunuzun yükselmesine yardımcı olacaktır.

Bir kredi kartı alarak düzenli alışverişler yapabilir ve düzenli ödeme yapabilirsiniz. Ancak, borcunuzu zamanında ödeyemeyecekseniz kredi kartı kullanmaktan kaçınmanız tavsiye edilir. Ayrıca, almak istediğiniz taşınmaz bir mülk veya araç için bankanın müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek ipotek yoluyla kredi almayı deneyebilirsiniz. Ayrıca, size kefil olabilecek bir dostunuz varsa, bu da kredi onay sürecinde size yardımcı olabilir.

Kredi Alternatifleri

Genellikle insanlar yüksek tutarlarda alım yapacakları zaman bunu kredi çekerek gerçekleştirmeyi tercih ederler. Çünkü enflasyon nedeniyle birikim yapmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Ayrıca, toplu para kullanmak yerine borcu küçük taksitlere bölmek daha avantajlı olabilir. Ancak, her zaman kredi çekmek mümkün olmayabilir.

Bu durumda ödeyeceğiniz miktarlara göre nakit avans çekmeyi deneyebilirsiniz. Ev ve araç alımlarında ise katılımlı veya pay ortaklığı yöntemiyle alım yapmanızı sağlayan banka dışı kurumlar mevcuttur. Bankanın kredi başvurunuzu reddettiği durumlarda bu tür kurumlardan yardım almayı deneyebilirsiniz. Ancak bu kurumların devlet güvencesi olmadığından, kurum seçerken dikkatli olmanızda fayda vardır.