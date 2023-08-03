Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQE ve E-serisi sıfır araba fiyatları

İşte A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları... Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi- Mercedes Benz'in resmi sayfası üzerinden duyurulan son dakika açıklamasına göre, Ağustos 2023 fiyat listesi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte Mercedes'in yeni modelleri ve fiyatları merak konusu oldu. Vergili ve vergisiz fiyatlar arasındaki farklar da dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. İşte Mercedes Benz'in Ağustos 2023 fiyat listesi ve öne çıkan modeller:

Yeni A-Serisi Fiyat Listesi: Performans ve Şıklığın Buluşması

Mercedes'in kompakt sınıftaki temsilcisi A-Serisi, güncellenen fiyat listesiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yenilenen modeller, performans ve şıklığı bir araya getirirken vergisiz ve vergili fiyatlar arasında önemli farklar bulunuyor. İşte A-Serisi'nin Ağustos 2023 güncel fiyatları:

Yeni A 200 AMG Benzin 1.332 cm³ 163 bg 7G-DCT Satış Fiyatı: 1.809.586 TL

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 835.734 TL

Yeni Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance Benzin 1.991 cm³ 421 bg AMG SPEEDSHIFT DCT Satış Fiyatı: 3.482.910 TL

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.158.203 TL

Yeni B-Serisi Fiyat Listesi: Konfor ve İnovasyonun Yeni Boyutu

B-Serisi, yeni fiyatlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Hem konfor hem de inovasyonu bir araya getiren B-Serisi'nin güncellenen fiyat listesi şu şekildedir:

Yeni B 200 Progressive Benzin 1.332 cm³ 163 bg 7G-DCT Satış Fiyatı: 1.898.569 TL

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 876.930 TL

Yeni A-Serisi Sedan Fiyat Listesi: Kompakt Sedanın Lüksü

Kompakt sedan segmentinde iddialı olan Yeni A-Serisi Sedan, lüks ve performansı bir araya getiriyor. İşte Yeni A-Serisi Sedan'ın güncellenen fiyatları:

Yeni A 200 Sedan AMG Benzin 1.332 cm³ 163 bg 7G-DCT Satış Fiyatı: 1.861.959 TL

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 859.981 TL

C-Serisi Fiyat Listesi: Üstün Performans ve Şıklık

C-Serisi, üstün performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte C-Serisi'nin Ağustos 2023 güncel fiyatları:

C 200 4MATIC Avantgarde Benzin 1.496 cm³ 204 bg 9G-TRONIC Satış Fiyatı: 2.643.485 TL

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.221.798 TL

C 200 4MATIC AMG Benzin 1.496 cm³ 204 bg 9G-TRONIC Satış Fiyatı: 2.754.841 TL

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.273.352 TL

Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance Benzin 1.991 cm³ 408 bg AMG SPEED SHIFT MCT Satış Fiyatı: 4.284.775 TL

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.425.492 TL

EQE Fiyat Listesi: Elektrikli Lüksün Yeni Adı

Mercedes'in elektrikli lüks otomobillerinden biri olan EQE, yenilenen fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte EQE'nin Ağustos 2023 güncel fiyatları:

EQE 350 4MATIC AMG Elektrik - cm³ bg Satış Fiyatı: 3.563.731 TL

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.850.953 TL

Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance Elektrik - cm³ bg Satış Fiyatı: 4.970.088 TL

Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 2.580.879 TL

E-Serisi Fiyat Listesi: Lüksün Yeni Tanımı

E-Serisi, lüksün ve performansın yeni tanımını yapıyor. İşte E-Serisi'nin güncellenen fiyatları: