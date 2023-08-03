Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi! İşte Mercedes A-B-C-EQE ve E-serisi sıfır araba fiyatları

İşte A-B-C-EQEve E-serisi sıfır araba fiyatları... Ağustos 2023 Mercedes Benz fiyat listesi şaşkına çevirdi- Mercedes Benz'in resmi sayfası üzerinden duyurulan son dakika açıklamasına göre, Ağustos 2023 fiyat listesi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte Mercedes'in yeni modelleri ve fiyatları merak konusu oldu. Vergili ve vergisiz fiyatlar arasındaki farklar da dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. İşte Mercedes Benz'in Ağustos 2023 fiyat listesi ve öne çıkan modeller:
Yeni A-Serisi Fiyat Listesi: Performans ve Şıklığın Buluşması
Mercedes'in kompakt sınıftaki temsilcisi A-Serisi, güncellenen fiyat listesiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yenilenen modeller, performans ve şıklığı bir araya getirirken vergisiz ve vergili fiyatlar arasında önemli farklar bulunuyor. İşte A-Serisi'nin Ağustos 2023 güncel fiyatları:
-
Yeni A 200 AMG Benzin 1.332 cm³ 163 bg 7G-DCT Satış Fiyatı: 1.809.586 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 835.734 TL
-
Yeni Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance Benzin 1.991 cm³ 421 bg AMG SPEEDSHIFT DCT Satış Fiyatı: 3.482.910 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.158.203 TL
Yeni B-Serisi Fiyat Listesi: Konfor ve İnovasyonun Yeni Boyutu
B-Serisi, yeni fiyatlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Hem konfor hem de inovasyonu bir araya getiren B-Serisi'nin güncellenen fiyat listesi şu şekildedir:
- Yeni B 200 Progressive Benzin 1.332 cm³ 163 bg 7G-DCT Satış Fiyatı: 1.898.569 TL
- Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 876.930 TL
Yeni A-Serisi Sedan Fiyat Listesi: Kompakt Sedanın Lüksü
Kompakt sedan segmentinde iddialı olan Yeni A-Serisi Sedan, lüks ve performansı bir araya getiriyor. İşte Yeni A-Serisi Sedan'ın güncellenen fiyatları:
- Yeni A 200 Sedan AMG Benzin 1.332 cm³ 163 bg 7G-DCT Satış Fiyatı: 1.861.959 TL
- Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 859.981 TL
C-Serisi Fiyat Listesi: Üstün Performans ve Şıklık
C-Serisi, üstün performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte C-Serisi'nin Ağustos 2023 güncel fiyatları:
-
C 200 4MATIC Avantgarde Benzin 1.496 cm³ 204 bg 9G-TRONIC Satış Fiyatı: 2.643.485 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.221.798 TL
-
C 200 4MATIC AMG Benzin 1.496 cm³ 204 bg 9G-TRONIC Satış Fiyatı: 2.754.841 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.273.352 TL
-
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance Benzin 1.991 cm³ 408 bg AMG SPEED SHIFT MCT Satış Fiyatı: 4.284.775 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.425.492 TL
EQE Fiyat Listesi: Elektrikli Lüksün Yeni Adı
Mercedes'in elektrikli lüks otomobillerinden biri olan EQE, yenilenen fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte EQE'nin Ağustos 2023 güncel fiyatları:
-
EQE 350 4MATIC AMG Elektrik - cm³ bg Satış Fiyatı: 3.563.731 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.850.953 TL
-
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance Elektrik - cm³ bg Satış Fiyatı: 4.970.088 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 2.580.879 TL
E-Serisi Fiyat Listesi: Lüksün Yeni Tanımı
E-Serisi, lüksün ve performansın yeni tanımını yapıyor. İşte E-Serisi'nin güncellenen fiyatları:
-
E 200 d Exclusive Dizel 1.597 cm³ 160 bg 9G-TRONIC Satış Fiyatı: 3.267.892 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.510.876 TL
-
E 200 d AMG Dizel 1.597 cm³ 160 bg 9G-TRONIC Satış Fiyatı: 3.305.010 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.528.060 TL
-
E 300 d 4MATIC Exclusive Dizel 1.993 cm³ 265 bg 9G-TRONIC Satış Fiyatı: 4.823.758 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.605.153 TL
-
E 300 d 4MATIC AMG Dizel 1.993 cm³ 265 bg 9G-TRONIC Satış Fiyatı: 4.881.724 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 1.624.475 TL
-
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Performance Benzin 3.982 cm³ 612 bg AMG SPEEDSHIFT MCT Satış Fiyatı: 9.693.507 TL
-
Liste Fiyatı Vergiler Hariç: 2.515.731 TL