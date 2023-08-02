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Ağustos 2023 Hyundai fiyat listesi gözleri faltaşı gibi açtı! İ10, i20, Elantra, Tucson, Kona, Staria sıfır fiyatları ne kadar?

Hyundai, son dakika haberine göre tüm araçlarının fiyatlarını yüksek oranda artırdı. Bu zam ile birlikte en uygun fiyatlı sıfır araçların fiyatları da ciddi şekilde yükseldi.

Ağustos 2023 Hyundai fiyat listesi gözleri faltaşı gibi açtı! İ10, i20, Elantra, Tucson, Kona, Staria sıfır fiyatları ne kadar?
Yayın Tarihi : 2023-08-02 12:12

i10, i20, Elantra, Tucson, Kona, Staria sıfır fiyatları ne kadar? Ağustos 2023 Hyundai fiyat listesi gözleri faltaşı gibi açtı-  Hyundai, son dakika haberine göre tüm araçlarının fiyatlarını yüksek oranda artırdı. Bu zam ile birlikte en uygun fiyatlı sıfır araçların fiyatları da ciddi şekilde yükseldi. İşte detaylar:

Yeni Fiyatlarla i10 Serisi

Hyundai'nin popüler i10 serisi de zamdan etkilenen araçlar arasında yer alıyor. İşte güncellenen i10 fiyatları:

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

Yeni Fiyat: 715.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT

Yeni Fiyat: 760.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT

Yeni Fiyat: 780.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT

Yeni Fiyat: 840.000 TL

Yeni i20 Fiyatları

Hyundai i20 serisi de zamdan nasibini alan modeller arasında. İşte güncellenen i20 fiyatları:

1.4 MPI 100 PS Jump AT Benzin Otomatik

Yeni Fiyat: 850.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

Yeni Fiyat: 885.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik

Yeni Fiyat: 930.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

Yeni Fiyat: 970.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

Yeni Fiyat: 930.000 TL

Elantra Serisindeki Yeni Fiyatlar

Elantra serisi, konfor ve performansıyla dikkat çekiyor. İşte güncellenen Elantra fiyatları:

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT

Yeni Fiyat: 1.195.000 TL

1.6 MPI 123 PS Elite Benzin CVT

Yeni Fiyat: 1.435.000 TL

i20 N Modelinin Güncel Fiyatı

Sportif performans sevenler için i20 N modeli de fiyat güncellemesinden etkilendi:

1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel

Yeni Fiyat: 1.295.000 TL

Yeni Bayon Fiyatları

Hyundai Bayon serisi, şehir içi kullanıma uygun yapısıyla dikkat çekiyor. İşte güncellenen Bayon fiyatları:

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel

Yeni Fiyat: 895.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik

Yeni Fiyat: 930.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

Yeni Fiyat: 995.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

Yeni Fiyat: 1.090.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

Yeni Fiyat: 1.055.000 TL

Yeni Kona Fiyat Listesi

Kona serisi, şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. İşte güncellenen Kona fiyatları:

1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT

Yeni Fiyat: 1.665.000 TL

1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT

Yeni Fiyat: 1.885.000 TL

1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT

Yeni Fiyat: 1.855.000 TL

Yeni Tucson Fiyatları

Tucson serisi, geniş iç mekanı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte güncellenen Tucson fiyatları:

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT

Yeni Fiyat: 1.500.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR Benzin DCT

Yeni Fiyat: 1.630.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT

Yeni Fiyat: 2.070.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime W/O SR Dizel DCT

Yeni Fiyat: 1.575.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT

Yeni Fiyat: 1.830.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT

Yeni Fiyat: 2.030.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik

Yeni Fiyat: 2.335.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev Hibrit Otomatik

Yeni Fiyat: 2.355.000 TL

Yeni Santa Fe Hibrit Fiyatı

Santa Fe serisi, modern tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkıyor. İşte güncellenen Santa Fe Hibrit fiyatı:

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik

Yeni Fiyat: 2.900.000 TL

IONIQ 5 Serisinin Yeni Fiyatları

IONIQ 5, elektrikli teknolojisi ve yenilikçi tasarımıyla ilgi görüyor. İşte güncellenen IONIQ 5 fiyatları:

125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik

Yeni Fiyat: 2.300.000 TL

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