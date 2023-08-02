Ağustos 2023 Hyundai fiyat listesi gözleri faltaşı gibi açtı! İ10, i20, Elantra, Tucson, Kona, Staria sıfır fiyatları ne kadar?

i10, i20, Elantra, Tucson, Kona, Staria sıfır fiyatları ne kadar? Ağustos 2023 Hyundai fiyat listesi gözleri faltaşı gibi açtı- Hyundai, son dakika haberine göre tüm araçlarının fiyatlarını yüksek oranda artırdı. Bu zam ile birlikte en uygun fiyatlı sıfır araçların fiyatları da ciddi şekilde yükseldi. İşte detaylar:
Yeni Fiyatlarla i10 Serisi
Hyundai'nin popüler i10 serisi de zamdan etkilenen araçlar arasında yer alıyor. İşte güncellenen i10 fiyatları:
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel
Yeni Fiyat: 715.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT
Yeni Fiyat: 760.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT
Yeni Fiyat: 780.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT
Yeni Fiyat: 840.000 TL
Yeni i20 Fiyatları
Hyundai i20 serisi de zamdan nasibini alan modeller arasında. İşte güncellenen i20 fiyatları:
1.4 MPI 100 PS Jump AT Benzin Otomatik
Yeni Fiyat: 850.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
Yeni Fiyat: 885.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik
Yeni Fiyat: 930.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik
Yeni Fiyat: 970.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT
Yeni Fiyat: 930.000 TL
Elantra Serisindeki Yeni Fiyatlar
Elantra serisi, konfor ve performansıyla dikkat çekiyor. İşte güncellenen Elantra fiyatları:
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT
Yeni Fiyat: 1.195.000 TL
1.6 MPI 123 PS Elite Benzin CVT
Yeni Fiyat: 1.435.000 TL
i20 N Modelinin Güncel Fiyatı
Sportif performans sevenler için i20 N modeli de fiyat güncellemesinden etkilendi:
1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel
Yeni Fiyat: 1.295.000 TL
Yeni Bayon Fiyatları
Hyundai Bayon serisi, şehir içi kullanıma uygun yapısıyla dikkat çekiyor. İşte güncellenen Bayon fiyatları:
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel
Yeni Fiyat: 895.000 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik
Yeni Fiyat: 930.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
Yeni Fiyat: 995.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik
Yeni Fiyat: 1.090.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT
Yeni Fiyat: 1.055.000 TL
Yeni Kona Fiyat Listesi
Kona serisi, şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. İşte güncellenen Kona fiyatları:
1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT
Yeni Fiyat: 1.665.000 TL
1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT
Yeni Fiyat: 1.885.000 TL
1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT
Yeni Fiyat: 1.855.000 TL
Yeni Tucson Fiyatları
Tucson serisi, geniş iç mekanı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte güncellenen Tucson fiyatları:
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT
Yeni Fiyat: 1.500.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR Benzin DCT
Yeni Fiyat: 1.630.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT
Yeni Fiyat: 2.070.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime W/O SR Dizel DCT
Yeni Fiyat: 1.575.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT
Yeni Fiyat: 1.830.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT
Yeni Fiyat: 2.030.000 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik
Yeni Fiyat: 2.335.000 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev Hibrit Otomatik
Yeni Fiyat: 2.355.000 TL
Yeni Santa Fe Hibrit Fiyatı
Santa Fe serisi, modern tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkıyor. İşte güncellenen Santa Fe Hibrit fiyatı:
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik
Yeni Fiyat: 2.900.000 TL
IONIQ 5 Serisinin Yeni Fiyatları
IONIQ 5, elektrikli teknolojisi ve yenilikçi tasarımıyla ilgi görüyor. İşte güncellenen IONIQ 5 fiyatları:
125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik
Yeni Fiyat: 2.300.000 TL