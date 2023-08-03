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Ağustos 2023 fındık fiyatları kaç para oldu? Ünye, Ordu, Sakarya, Düzce fındık fiyatları il il güncellendi

Ülkemizde, damak tadımıza hitap eden lezzetli bir ürün olan fındık, büyük bir öneme sahiptir.

Ağustos 2023 fındık fiyatları kaç para oldu? Ünye, Ordu, Sakarya, Düzce fındık fiyatları il il güncellendi
Yayın Tarihi : 2023-08-03 22:28

Ünye, Ordu, Sakarya, Düzce fındık fiyatları il il güncellendi! Ağustos 2023 fındık fiyatları kaç para oldu- Ülkemizde, damak tadımıza hitap eden lezzetli bir ürün olan fındık, büyük bir öneme sahiptir. Ancak, 14 Mayıs seçimleri sonrasında yaşanan ekonomik gelişmeler, özellikle Pazartesi günü yapılan güncelleme ile fındık fiyatlarında bir artışa neden oldu. Bu durum, fındık gibi sevdiğimiz bir ürünün maalesef hayal gibi görünmesine yol açtı.

Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle birlikte, birçok ürüne ardı ardına zam yapılmaktadır. Perşembe günü gerçekleşen güncellemeyle fındık fiyatları da zam uygulanan ürünler arasına katıldı. Ayrıca, kötü hava koşullarının da fındık fiyatları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gözlemlemekteyiz.

Ağustos tarihi itibarıyla güncel fındık fiyatlarına göz atalım:

  • Sakarya'da en düşük fiyat 52,40 Türk Lirası, en yüksek fiyat ise 66,00 Türk Lirası olarak belirlendi.
  • Trabzon'da en düşük fiyat 52,00 Türk Lirası, en yüksek fiyat ise 57,50 Türk Lirası.
  • Düzce'de en düşük fiyat 48,00 Türk Lirası, en yüksek fiyat ise 58,97 Türk Lirası.
  • Akçakoca'da en düşük fiyat 42,00 Türk Lirası, en yüksek fiyat ise 48,00 Türk Lirası.
  • Çarşamba'da en düşük fiyat 50,10 Türk Lirası, en yüksek fiyat ise 60,00 Türk Lirası.
  • Fatsa'da en düşük fiyat 48,00 Türk Lirası, en yüksek fiyat ise 59,00 Türk Lirası.
  • Giresun'da en düşük fiyat 56,30 Türk Lirası, en yüksek fiyat ise 64,00 Türk Lirası.
  • Zonguldak'ta en düşük fiyat 40,00 Türk Lirası, en yüksek fiyat ise 53,00 Türk Lirası.
  • Terme'de en düşük fiyat 45,00 Türk Lirası, en yüksek fiyat ise 53,00 Türk Lirası.
  • Ünye'de en düşük fiyat 45,00 Türk Lirası, en yüksek fiyat ise 57,50 Türk Lirası olarak belirlendi.

Fındık fiyatlarındaki bu yükseliş, hem fındık üreticileri hem de tüketiciler tarafından yakından takip edilmektedir. Herkes, "Fındık fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt aramaktadır.

Ülke ekonomisi ve fındık sektörü için bu fiyatların sürdürülebilirliği ve geleceği büyük bir önem taşımaktadır. Fındık fiyatlarının denge içinde kontrol altında tutulması, üreticilerin ve tüketicilerin karşılaşabileceği olumsuz etkileri minimize edebilir. Bu nedenle, hem tüketici hem de üretici olarak fındık fiyatlarındaki değişimleri yakından takip etmekte fayda vardır.

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