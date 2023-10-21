Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Genç yetenek Afra Saraçoğlu, kariyerindeki başarılara bir yenisini ekliyor. Saraçoğlu, büyük bir anlaşmaya imza attı.

Afra Saraçoğlu, başarılı performansıyla dikkat çektiği ve reyting rekorları kıran "Yalı Çapkını" dizisinden sonra, reklam dünyasının da ilgisini çekti.

Ünlü oyuncu, bir giyim markasının yüzü olarak yer aldı ve şimdi de ünlü bir güzellik ve bakım markasının temsilcisi oldu. Kampanya için 20 milyon TL gibi yüksek bir ücret karşılığında anlaştığı konuşuluyor. Saraçoğlu'nun doğal güzelliği bu markanın imajına büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.