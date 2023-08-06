A'dan Z'ye herkes e-Devlet'ten başvuru yapabilir! 1 sene boyunca ödenecek

1 sene boyunca ödenecek! A'dan Z'ye herkes e-Devlet'ten başvuru yapabilir- Maddi zorluklarla boğuşan ailelere devlet tarafından sunulan Aile Destek Programı, ülkemizdeki ailelere verilen desteklerin kıymetli bir parçası haline gelmiştir. Her yıl olduğu gibi bu sene de Aile Destek Programı ödemeleri vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Temmuz ayı ödemeleri son günlerde hesaplara yatırıldı. Şimdi ise gözler Ağustos ayının ödeme tarihine çevrildi. Detaylar ve daha fazlası gecce.com.tr adresinde yer alıyor.

Ağustos Ayı Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Yatırılacak?

Her ne kadar Ağustos ayı ödeme tarihi hakkında net bir bilgi olmasa da, geçmiş yıllarda yapılan ödemelerin genellikle ayın 15'inden sonrasına denk geldiği biliniyor. Bu nedenle vatandaşlar, Ağustos ayının ikinci yarısında ödemelerin hesaplara yatırılmasını bekleyebilirler.

Destek Miktarları Hangi Gelir Aralıklarına Göre Belirleniyor?

Aile Destek Programı ödemeleri, ailelerin hane başına düşen aylık gelirine göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda ödemeler şu şekildedir:

Aylık geliri 450 TL ve altında olan ailelere 1.250 TL destek sağlanmaktadır.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında gelire sahip ailelere 1.100 TL ödeme yapılır.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altında geliri olan aileler 950 TL destek alır.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az gelire sahip aileler ise 850 TL ödeme alabilirler.

Bu program, ihtiyaç sahibi ailelere en fazla 12 aylık bir süre boyunca, hane içindeki kişi başına düşen gelir aralığına göre belirlenen bu dört farklı seviyede yardım sunmayı amaçlamaktadır.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Aile Destek Programı'na başvuru yapabilmek için bazı koşulları sağlamanız gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmamanız, Mavi Kart sahibi olmanız, Yerleşim adresinizin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olmanız, Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan, yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanması olan ya da özel sandıklar kapsamında bulunan kişilerin bulunmaması gerekmektedir.

Ayrıca, cezaevi veya tutukevinde hükümlü veya tutuklu olmak, öğrenci yurdunda kalmak, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumlarında bulunmak veya zorunlu askerlik görevini yerine getiren er/erbaş statüsünde asker olmak da başvuru koşullarına engel teşkil eder.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Aile Destek Programı'na başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgah adresinizin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.

Maddi zorluklarla mücadele eden aileler için Aile Destek Programı büyük bir destek kaynağıdır. Program sayesinde ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve maddi sıkıntıların hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Bu önemli programın Ağustos ayı ödemeleri için yapılacak duyuruları takip etmek ve başvuruları zamanında gerçekleştirmek, ailelerin bu destekten en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacaktır.