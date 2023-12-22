Acil Nakit İhtiyacı Olanlara 5 Bankadan Açıklama Geldi!

Kredi çekmek için gün sayıyorsanız bankaların son kampanyalarına göz atabilirsiniz. Anlık nakit ihtiyacınız karşılanabilir.

Acil Nakit İhtiyacı Olanlara 5 Bankadan Açıklama Geldi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-12-2023 08:00

Son dönemde artan nakit ihtiyacını karşılamak üzere, Türkiye'nin önde gelen özel bankaları yeni faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar, özellikle yılbaşı öncesi nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için cazip fırsatlar sunuyor. Beş banka, 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen limitlerde faizsiz kredi paketleri sunuyor.

Bu bankaların sunmuş olduğu faizsiz kredi kampanyaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Yapı Kredi Bankası, aralık ayına özel olarak 15.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans fırsatı sunuyor. Bu fırsat, kredi kartı kullanımı şartına bağlı ve 31 Aralık'a kadar başvuru yapılabilir.

Akbank, müşterilerine 20.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans desteği sağlıyor. Kampanya için mobil ve internet bankacılığı üzerinden 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

Finansbank, 10.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi desteği sunuyor. Bu kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Garanti Bankası ise yeni müşteriler için 15.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans kampanyası düzenliyor. 31 Aralık'a kadar internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden başvuru yapılabilir.

İş Bankası, aralık ayına özel 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanya kapsamında geri ödemeler altı ay vadeli olarak yapılabiliyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar yapılabiliyor.

Bu kampanyalar, vatandaşların yıl sonu nakit ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir alternatif sunuyor. Faizsiz olması sebebiyle, bu krediler özellikle kısa süreli nakit ihtiyacı olanlar için cazip bir seçenek haline geliyor. Ancak, her bankanın kampanya koşulları ve limitleri farklılık gösterdiği için, vatandaşların kendi ihtiyaçlarına ve ödeme planlarına en uygun olanı seçmeleri önem taşıyor.

Benzer Haberler
Ziraat Bankası TCKN Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar İçin 100.000 TL Hazırladı!  Ziraat Bankası TCKN Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar İçin 100.000 TL Hazırladı! 
14 Milyon 330 Bin Emekliye Yeni Müjde Sabah 7:30'da Yayınlandı: Resmi Gazetede Ek Ödeme Verilecek Dedi!  14 Milyon 330 Bin Emekliye Yeni Müjde Sabah 7:30'da Yayınlandı: Resmi Gazetede Ek Ödeme Verilecek Dedi! 
9 Gün Sonra 135 TL'ye 5 Litre Ayçiçek Yağı Bulamayacaksınız! 9 Gün Sonra 135 TL'ye 5 Litre Ayçiçek Yağı Bulamayacaksınız!
Emekliye 3 Yıl Taahhüte Rekor Promosyon! Emekliye 3 Yıl Taahhüte Rekor Promosyon!
1999 Sonrası Sigorta Kaydı Yapanlara TBMM'den Yeni Emeklilik Müjdesi! 1999 Sonrası Sigorta Kaydı Yapanlara TBMM'den Yeni Emeklilik Müjdesi!
Emekli Maaşı Promosyonları: Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor? En Yüksek Promosyon Veren Banka Belli Oldu! Emekli Maaşı Promosyonları: Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor? En Yüksek Promosyon Veren Banka Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!