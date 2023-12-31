Açıklama Geldi: Staj ve Çıraklıktan Ötürü Emekli Olamayanlara Borçlanma Düzenlemesi!

Borçlanma ile emekli olmak herkes için üç aşağı beş yukarı mümkün. Ancak staj ve çıraklık mağdurları için yeni bir kapı açılıyor.

Açıklama Geldi: Staj ve Çıraklıktan Ötürü Emekli Olamayanlara Borçlanma Düzenlemesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-12-2023 10:15

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları için uzun zamandır beklenen bir düzenleme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından nihayet hayata geçiriliyor. Bu yeni düzenleme, staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta primi ödenmemiş olan bireylerin, bu süreleri borçlanarak emeklilik haklarına saydırmalarını mümkün kılıyor.

Kadınlarda ve Erkeklerde Borçlanma Miktarları

Kadınlar için 6 yıl, erkekler için ise 24 ay kadar borçlanma imkanı sunan bu düzenleme, cinsiyete göre farklılık gösteriyor. Bu sayede, kadınlar için 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıllık bir süre, erkekler için de 2 yıllık bir süre borçlanılarak erken emeklilik hakkı elde edilebilecek. Bu, özellikle uzun yıllar staj veya çıraklık yapmış ancak bu süreler için sigorta primi ödenmemiş olan vatandaşlar için önemli bir fırsat anlamına geliyor. Bu düzenlemenin Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüleceği ve kabul edilmesinin beklendiği bildiriliyor. Bu gelişme, staj ve çıraklık sigortası mağdurları arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, bu düzenlemenin birçok mağdur vatandaş için yeni ve önemli bir umut kaynağı olduğu vurgulanıyor.

Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının hak arayışlarının nihayet olumlu bir sonuca ulaşması, bu konudaki uzun süredir devam eden adaletsizliğin giderilmesi açısından büyük önem taşıyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi, hem mağdurların haklarının iade edilmesi hem de emeklilik sistemine katkı sağlaması açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Özetle, bu yeni düzenleme, staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta primi ödenmemiş olan bireylerin, bu süreleri borçlanarak erken emeklilik hakkı elde etmelerine olanak tanıyor. Kadınlar ve erkekler için farklı borçlanma süreleri belirlenmiş olup, bu düzenlemenin Ocak ayında TBMM'de kabul edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, staj ve çıraklık sigortası mağdurları için büyük bir sevinç kaynağı olmuştur.

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