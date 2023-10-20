A101'de Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 12.990 TL'ye satışa çıktı

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, şehirde sıkışık trafikle başa çıkmak ve çevreye zarar vermeden yol almak isteyenler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Bu makalede, Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet'in özellikleri ve avantajları hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, geleneksel bisikletlerden farklı olarak elektrikle çalışan bir taşıt aracıdır. Elektrikli motor sayesinde pedal çevirmeden kolayca ilerleyebilirsiniz. Bu, özellikle şehir içi ulaşımda trafiğin yoğun olduğu durumlarda büyük bir avantaj sağlar. Volta VSM, elektrik motorunun azami gücü olan 220 W ile yüksek performans sunar. Maksimum hızı ise saatte 25 km'dir, bu da şehir içi ulaşımda oldukça etkilidir.

Şarj Edilebilir ve Taşınabilir Batarya

Volta VSM, 48V 14Ah VRLA jel bataryaya sahiptir. Bu batarya, elektrik motorunu besler ve bisikletin çalışmasını sağlar. Şehir içi ulaşımda genellikle kısa mesafelerde kullanıldığı için batarya oldukça uzun bir menzile sahiptir. Yaklaşık 40 kilometrelik bir menzil sunar, ancak bu mesafe yol, hava ve sürüş koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Volta VSM'in şarj süresi yaklaşık 6-8 saattir, bu da kullanıcılar için pratik bir çözüm sunar.

Güvenli ve Konforlu Tasarım

Volta VSM, kullanıcıların güvenliğini ve konforunu ön planda tutan bir tasarıma sahiptir. Bu elektrikli bisiklet, tırmanma kapasitesi %17 olan zorlu yollarla başa çıkabilir. Kampanalı ön ve arka frenler, hızınızı kontrol etmenizi sağlar. Ön sepeti sayesinde alışverişlerinizi veya eşyalarınızı rahatça taşıyabilirsiniz. Yüksek kalite alüminyum alaşım jantlar, dayanıklılık ve hafiflik sunar. Geniş, konforlu sele, uzun yolculuklarda rahat bir sürüş sağlar.

Kullanıcı Dostu Özellikler

Volta VSM, kullanıcı dostu özelliklerle donatılmıştır. 4 kademe LED akü seviye göstergesi, batarya seviyenizi kolayca kontrol etmenizi sağlar. LED ön far ve arka lamba, gece veya düşük ışık koşullarında güvenliği artırır. Gaz kolu ve pedal desteği, kullanım esnasında çeşitli hız seçenekleri sunar. Yeni dijital gösterge ise kullanıcıya bilgi sağlama konusunda oldukça pratiktir.

Avantajlı Boyut ve Taşınabilirlik

Volta VSM'in boyutları oldukça avantajlıdır. Yaklaşık olarak 1510 mm uzunluğunda, 630 mm genişliğinde ve 1060 mm yüksekliğindedir. Bu boyutlar, şehir içi kullanım için idealdir. Ayrıca bu elektrikli bisiklet, taşınabilir bir bataryaya sahiptir. Bu, kullanıcıların bisikletlerini kolayca şarj etmelerini ve istedikleri her yere taşımalarını sağlar.

Çevre Dostu ve Ekonomik Ulaşım

Volta VSM, elektrikle çalışan bir araç olduğu için çevre dostudur. Benzin veya dizel yakıt kullanmadığı için hava kirliliğine katkıda bulunmaz. Ayrıca elektrikli ulaşım, geleneksel araçlara göre daha ekonomik bir seçenektir. Yakıt maliyeti olmadan uzun mesafeleri kat edebilirsiniz.