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A101'de Kurban Bayramı indirimi! Poşetini alan koşuyor! Bu fırsat daha da gelmez!

Bugün sizlere heyecan verici bir haberimiz var! Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, 29 Haziran 2023 tarihinde indirimli ürünlerle dolu bir katalog sunuyor.

A101'de Kurban Bayramı indirimi! Poşetini alan koşuyor! Bu fırsat daha da gelmez!
Yayın Tarihi : 2023-06-26 20:14

Poşetini alan koşuyor! Bu fırsat daha da gelmez! A101'de Kurban Bayramı indirimi- Bugün sizlere heyecan verici bir haberimiz var! Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, 29 Haziran 2023 tarihinde indirimli ürünlerle dolu bir katalog sunuyor. Bu kampanya ile çelik kettle'lardan hassas terazilere, midi fırınlardan saç kesme makinelerine kadar birçok ürün büyük indirimlerle siz değerli müşterilerimize sunulacak.

Gelin, 29 Haziran Perşembe gününe özel A101 indirimlerinde yer alacak diğer ürünlere ve fiyatlarına bir göz atalım. İşte sizler için derlediğimiz o muhteşem fırsatlar:

1. Simfer M3483 Midi Fırın - 899 TL'ye düşecek Mutfaklarınıza lezzet katacak Simfer M3483 Midi Fırın, indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Hem şık tasarımıyla hem de pratik kullanımıyla sizlere büyük kolaylık sağlayacak.

2. Sarex Soft Clean Dikey Elektrikli Süpürge - 489 TL'ye düşecek Ev temizliği konusunda size yardımcı olacak Sarex Soft Clean Dikey Elektrikli Süpürge, güçlü performansı ve ergonomik tasarımıyla göz dolduruyor. Bu indirim fırsatını kaçırmamanızı öneririz.

3. Kiwi KK3330 Çelik Kettle - 239 TL'ye düşecek Sıcak çay keyfinizi daha da özel hale getirecek Kiwi KK3330 Çelik Kettle, indirimli fiyatıyla evlerinize konuk olmaya hazırlanıyor. Dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu ürün, mutfaklarınızın vazgeçilmezi olacak.

4. Kiwi Dijital Bagaj Tartısı - 70,95 TL'ye düşecek Seyahatlerinizde size büyük kolaylık sağlayacak Kiwi Dijital Bagaj Tartısı, indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Bagajlarınızı ölçmek için kullanabileceğiniz bu pratik alet, seyahat deneyiminizi daha da konforlu hale getirecek.

5. Arzum Mistost Tost Makinesi - 799 TL'ye düşecek Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti olan tostları evinizde pratik bir şekilde hazırlamak için Arzum Mistost Tost Makinesi tam size göre! Bu indirim fırsatıyla kaliteli bir ürünü uygun fiyatla satın alabilirsiniz.

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