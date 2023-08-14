A101'de BİM ve ŞOK marketleri şaşkına uğratan az önce başladı! O ürünler 19,50 TL, 27,90 TL ve 24,50 TL'ye düştü!

O ürünler 19,50 TL, 27,90 TL ve 24,50 TL'ye düştü! A101'de BİM ve ŞOK marketleri şaşkına uğratan az önce başladı- Vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği A101, çeşitli ürünlerini uygun fiyatlarla tüketicilere sunmaktan geri durmuyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırmayı hedefleyen A101, aktüel kataloğunu yeniden yayınladı.
KAÇIRILMAYACAK ÜRÜNLER:
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Algida Bon Cremo Çeşitleri 1400 ml - 27,90 TL
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Çerezya Badem İçi 150 gr - 32,50 TL
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Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre - 19,50 TL
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Coca-Cola / Fanta Portakal Aromalı Gazlı İçecek 330 ml - 13,50 TL
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Eti Lafalif Yulaf Ezmesi 500 gr - 24 TL
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Eti Lafalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr - 24 TL
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Baştacı Dana Döner 250 gr - 62,75 TL
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Öncü Domates Salçası 1650 gr - 99,90 TL
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Bozbeyi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Çeşitleri 350 gr - 64,50 TL
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Pınar Lezzet Keyfi Hindi Füme 150 gr - 24,50 TL
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Namet Hindi Füme 110 gr - 17,75 TL
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Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg - 38 TL
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Eti Burçak Bisküvi 3x131 gr - 22,50 TL
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Yayla Haşlanmış Nohut / Fasulye 700 gr - 18,75 TL
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Eti Finger Bisküvi 900 gr - 42,50 TL
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Keyfe Sütlü Menengiç Kahvesi 150 gr - 19,90 TL
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Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr - 43,90 TL
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Knorr Harç Çeşitleri - 14,90 TL
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Tat Ketçap Çeşitleri 650 gr - 25,90 TL
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Tat Mayonez 550 gr - 47,90 TL
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Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 Kg - 59 TL
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Dalan Banyo Sabunu Çeşitleri 4x200 gr - 45 TL
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Torku Tam Yağlı Süzme Peynir - 90,50 TL
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Altınkılıç Eski Kaşar Peyniri - 49,50 TL
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İçim Tam Yağlı Süzme Peynir / Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir - 79,50 TL
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Bendo Makarna Çeşitleri - 6,90 TL
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Çokça Mayonez - 42,90 TL
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Ottimo Çay Bardağı 6'lı - 20,50 TL
10 TL ÜSTÜ ALIŞVERİŞLERDE:
- Orkid Platinum Hijyenik Ped 16'lı - 39,90 TL
- Dardanel Ton Balığı 2x170 gr - 68,90 TL
A101, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak müşterilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.