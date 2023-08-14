A101'de BİM ve ŞOK marketleri şaşkına uğratan az önce başladı! O ürünler 19,50 TL, 27,90 TL ve 24,50 TL'ye düştü!

O ürünler 19,50 TL, 27,90 TL ve 24,50 TL'ye düştü! A101'de BİM ve ŞOK marketleri şaşkına uğratan az önce başladı- Vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği A101, çeşitli ürünlerini uygun fiyatlarla tüketicilere sunmaktan geri durmuyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırmayı hedefleyen A101, aktüel kataloğunu yeniden yayınladı.

KAÇIRILMAYACAK ÜRÜNLER:

Algida Bon Cremo Çeşitleri 1400 ml - 27,90 TL

Çerezya Badem İçi 150 gr - 32,50 TL

Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre - 19,50 TL

Coca-Cola / Fanta Portakal Aromalı Gazlı İçecek 330 ml - 13,50 TL

Eti Lafalif Yulaf Ezmesi 500 gr - 24 TL

Eti Lafalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr - 24 TL

Baştacı Dana Döner 250 gr - 62,75 TL

Öncü Domates Salçası 1650 gr - 99,90 TL

Bozbeyi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Çeşitleri 350 gr - 64,50 TL

Pınar Lezzet Keyfi Hindi Füme 150 gr - 24,50 TL

Namet Hindi Füme 110 gr - 17,75 TL

Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg - 38 TL

Eti Burçak Bisküvi 3x131 gr - 22,50 TL

Yayla Haşlanmış Nohut / Fasulye 700 gr - 18,75 TL

Eti Finger Bisküvi 900 gr - 42,50 TL

Keyfe Sütlü Menengiç Kahvesi 150 gr - 19,90 TL

Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr - 43,90 TL

Knorr Harç Çeşitleri - 14,90 TL

Tat Ketçap Çeşitleri 650 gr - 25,90 TL

Tat Mayonez 550 gr - 47,90 TL

Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 Kg - 59 TL

Dalan Banyo Sabunu Çeşitleri 4x200 gr - 45 TL

Torku Tam Yağlı Süzme Peynir - 90,50 TL

Altınkılıç Eski Kaşar Peyniri - 49,50 TL

İçim Tam Yağlı Süzme Peynir / Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir - 79,50 TL

Bendo Makarna Çeşitleri - 6,90 TL

Çokça Mayonez - 42,90 TL

Ottimo Çay Bardağı 6'lı - 20,50 TL

10 TL ÜSTÜ ALIŞVERİŞLERDE:

Orkid Platinum Hijyenik Ped 16'lı - 39,90 TL

Dardanel Ton Balığı 2x170 gr - 68,90 TL

A101, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak müşterilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.