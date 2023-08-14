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A101'de BİM ve ŞOK marketleri şaşkına uğratan az önce başladı! O ürünler 19,50 TL, 27,90 TL ve 24,50 TL'ye düştü!

Vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği A101, çeşitli ürünlerini uygun fiyatlarla tüketicilere sunmaktan geri durmuyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırmayı hedefleyen A101, aktüel kataloğunu yeniden yayınladı.

A101'de BİM ve ŞOK marketleri şaşkına uğratan az önce başladı! O ürünler 19,50 TL, 27,90 TL ve 24,50 TL'ye düştü!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-08-2023 13:46

O ürünler 19,50 TL, 27,90 TL ve 24,50 TL'ye düştü! A101'de BİM ve ŞOK marketleri şaşkına uğratan az önce başladı-  Vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği A101, çeşitli ürünlerini uygun fiyatlarla tüketicilere sunmaktan geri durmuyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırmayı hedefleyen A101, aktüel kataloğunu yeniden yayınladı.

KAÇIRILMAYACAK ÜRÜNLER:

  • Algida Bon Cremo Çeşitleri 1400 ml - 27,90 TL

  • Çerezya Badem İçi 150 gr - 32,50 TL

  • Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre - 19,50 TL

  • Coca-Cola / Fanta Portakal Aromalı Gazlı İçecek 330 ml - 13,50 TL

  • Eti Lafalif Yulaf Ezmesi 500 gr - 24 TL

  • Eti Lafalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr - 24 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr - 62,75 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr - 99,90 TL

  • Bozbeyi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Çeşitleri 350 gr - 64,50 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Füme 150 gr - 24,50 TL

  • Namet Hindi Füme 110 gr - 17,75 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg - 38 TL

  • Eti Burçak Bisküvi 3x131 gr - 22,50 TL

  • Yayla Haşlanmış Nohut / Fasulye 700 gr - 18,75 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr - 42,50 TL

  • Keyfe Sütlü Menengiç Kahvesi 150 gr - 19,90 TL

  • Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr - 43,90 TL

  • Knorr Harç Çeşitleri - 14,90 TL

  • Tat Ketçap Çeşitleri 650 gr - 25,90 TL

  • Tat Mayonez 550 gr - 47,90 TL

  • Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 Kg - 59 TL

  • Dalan Banyo Sabunu Çeşitleri 4x200 gr - 45 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir - 90,50 TL

  • Altınkılıç Eski Kaşar Peyniri - 49,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir / Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir - 79,50 TL

  • Bendo Makarna Çeşitleri - 6,90 TL

  • Çokça Mayonez - 42,90 TL

  • Ottimo Çay Bardağı 6'lı - 20,50 TL

10 TL ÜSTÜ ALIŞVERİŞLERDE:

  • Orkid Platinum Hijyenik Ped 16'lı - 39,90 TL
  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr - 68,90 TL

A101, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak müşterilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

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