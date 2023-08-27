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A101-ŞOK ve BİM marketlere gözdağı verdi! 5 litrelik ayçiçek yağı 150 TL'den satıyor! Daha ucuzu yok!

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, birçok gıda ürününde kullanılması ve temel gıda ihtiyacı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

A101-ŞOK ve BİM marketlere gözdağı verdi! 5 litrelik ayçiçek yağı 150 TL'den satıyor! Daha ucuzu yok!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 10:00

5 litrelik ayçiçek yağı 150 TL'den satılıyor! Daha ucuzu yok! A101-ŞOK ve BİM marketlere gözdağı verdi- Türk mutfağının vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı, birçok gıda ürününde kullanılması ve temel gıda ihtiyacı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemdeki fiyat artışlarıyla beraber özellikle kaliteli markaların tercih edilmesi yanı sıra, zincir marketlerdeki markalar da tercih edilmeye başlandı.

Bu noktada devlete ait olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunarak destek oluyor. Hem kalite hem de uygun fiyatları bir araya getiren TMO ürünleri, vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamalarına yardımcı oluyor. Zincir marketlerde 160 TL'den başlayan ayçiçek yağı fiyatları, 200 TL'ye kadar çıkabiliyor.

TMO'dan Gelen Fırsat: Ayçiçek Yağı 5 lt Sadece 150 TL!

Bu yükselen fiyatlar karşısında TMO, vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor. Yeni duyuruya göre, TMO Ayçiçek Yağı 5 lt teneke ambalajlı ürünü sadece 150 TL'ye satışa sunuldu. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar ürünü online olarak kolayca satın alabiliyor. PTT tarafından sunulan bu kampanya ile milyonlarca kişi uygun fiyatla ayçiçek yağına sahip olabilecek.

TMO Markasıyla Kaliteli ve Ekonomik Seçenek

TMO markası altında sunulan ürünler sayesinde birçok ev halkı, kaliteli ve hesaplı ayçiçek yağına ulaşabilecek. Devlete bağlı olarak çalışan TMO, ayçiçek yağı yanı sıra birçok farklı ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Peki, bu ürünler nerede bulunabilir?

Satın Alma Noktaları

Belirli bir süre için geçerli olan bu kampanya sayesinde vatandaşlar, ayçiçek yağı ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılayabilecek. TMO tarafından sunulan bu ürünün uygun fiyatının yanı sıra kalitesi de ön plana çıkıyor. Vatandaşlar, PTT üzerinden hızlı bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Ayrıca, TMO ayçiçek yağı Tarım Kredi marketlerinde de bulunabiliyor. Stok durumuna göre en yakın Tarım Kredi marketinden bu ürünü temin edebilirsiniz. Ayrıca, PTT üzerinden de kolaylıkla ayçiçek yağı satın alabilirsiniz. Fiyatlarda gelebilecek yeni düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak, avantajlı fiyatları değerlendirmeniz mümkün.

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