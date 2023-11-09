A101 market Samsung, Realme, Redmi ve iPhone 15'i bayilerden daha ucuza satıyor: İşte fiyatı

Apple, teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından biri olarak, her yeni iPhone modeli ile sınırları zorlayan bir performans sergiliyor. iPhone 15 de bu geleneği sürdürüyor ve bir dizi etkileyici özellik sunuyor. İşte iPhone 15'in bazı özellikleri:

128 GB Depolama Alanı: iPhone 15, kullanıcılara geniş depolama alanı sunarak fotoğraflarınızı, videolarınızı ve uygulamalarınızı rahatça saklama imkanı sağlar. 128 GB depolama alanı, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli bir kapasite sunar.

Yüksek Performanslı İşlemci: iPhone 15, Apple'ın özel olarak tasarladığı yüksek performanslı bir işlemciye sahiptir. Bu işlemci, hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sunar. Uygulamaları hızlı bir şekilde açabilir, çoklu görevleri sorunsuzca yönetebilirsiniz. Gelişmiş Kamera Sistemleri: iPhone 15, gelişmiş kamera sistemleri ile donatılmıştır. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilir, 4K video kaydı yapabilirsiniz. Ayrıca, düşük ışık koşullarında bile net ve canlı fotoğraflar çekebilirsiniz. iOS İşletim Sistemi: iPhone 15, Apple'ın güncel iOS işletim sistemi ile çalışır. Bu işletim sistemi, güvenlik, performans ve kullanıcı deneyimi açısından üstün bir deneyim sunar. Ayrıca, binlerce uygulama ve hizmete erişim sağlar. Dayanıklı Tasarım: iPhone 15, dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Su ve toza karşı dayanıklıdır, bu da cihazın uzun ömürlü olmasını sağlar.

A101'den Büyük İndirimler

iPhone 15 gibi yüksek performanslı bir akıllı telefonu uygun fiyatlarla satın almak herkesin hayalidir. İşte tam da bu noktada A101 marketleri devreye giriyor. A101, her dönemde elektronikten ev eşyasına, gıdadan temel tüketim malzemelerine ve temizlik ürünlerine kadar birçok üründe indirimler sunar. Bu hafta ise televizyon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde büyük indirimler yapacağını duyurdu.

12 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak bu indirimler, teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İşte A101 marketlerindeki bazı ürünler ve indirimli fiyatları:

Apple iPhone 15 – 128 GB: Fiyatı 47 bin 999 TL'den satışa çıkarıldı.

Apple iPhone 11 – 128 GB: Fiyatı 24 bin 189 TL'den satışa çıkarıldı.

Samsung Galaxy S22 – 8 GB RAM + 128 GB: Fiyatı 21 bin 299 TL'den satışa çıkarıldı.

Realme 9i – 4 GB RAM + 128 GB: Fiyatı 5 bin 599 TL'den satışa çıkarıldı.

Redmi 12C – 4 GB RAM + 128 GB: Fiyatı 4 bin 999 TL'den satışa çıkarıldı.

Samsung Galaxy Tab Active 2 T395 16 GB 8″ Tablet: Fiyatı 4 bin 799 TL'den satışa çıkarıldı.

Hiking A43 Akıllı Telefon: Fiyatı 4 bin 399 TL'den satışa çıkarıldı.

Lenovo IdeaPad 1 Intel Celeron 15.6″ Notebook: Fiyatı 6 bin 199 TL'den satışa çıkarıldı.

PHILIPS SHC52200 Kablosuz Kulak Üstü TV Kulaklığı: Fiyatı 1.199 TL'den satışa çıkarıldı.

TOSHIBA 43LL3C63DT Full HD 43″ Uydu Alıcı Smart LED TV: Fiyatı 7 bin 499 TL'den satışa çıkarıldı.