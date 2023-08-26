A101 market kırtasiye okul malzemeleri kataloğu mest etti! Fiyatlar dibi gördü! İşte 31 Ağustos A101 indirimli ürünler listesi

Fiyatlar dibi gördü! İşte 31 Ağustos A101 indirimli ürünler listesi! A101 market kırtasiye okul malzemeleri kataloğu mest etti- Türkiye'nin sevilen market zinciri A101, kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok üründe büyük indirimlerle 31 Ağustos tarihinde müşterilerinin karşısına çıkacak. Resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla duyurulan indirimli ürünler kataloğunda pek çok cazip fırsat yer alıyor.

İndirimli Ürünlerle Dolu Katalog

A101'in yayımladığı katalogda, 31 Ağustos tarihine özel indirimli ürünler sıralanıyor. Bu ürünler arasında kırtasiye ürünleri, küçük ev aletleri ve daha fazlası yer alıyor. İndirimli fiyatlarla sunulan ürünler arasında özellikle dikkat çekici olanlar şunlar:

Televizyonlar: Ev Eğlencesi Yeniden Tanımlanıyor

ONVO 50' Ultra HD Android Smart Led TV - 8.399 TL

Philips 32' Uydu Alıcılı Led TV - 4.999 TL

Toshiba 43' UHD Android Led TV - 8.999 TL

Akıllı Telefon: Teknoloji Parmaklarınızın Altında

OMIX X400 4/128 GB Cep Telefonu - 3.999 TL

Beyaz Eşyalar: Konfor ve Fonksiyon Bir Arada

Flavel FLV 3600 BZD No-Frost Buzdolabı - 10.599 TL

Flavel FLV 6001 6 Kg Çamaşır Makinesi - 6.899 TL

Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü - 8.799 TL

Mutfak Ürünleri: Lezzetli Anlar İçin İdeal Seçenekler

Kiwi KK330 Çelik Kettle - 259 TL

Kiwi Şarjlı Su Pompası - 79,90 TL

ONVO Yağsız Fritöz Airfryer - 2.499 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası - 359 TL

Range Lucid Cyclone Süpürge - 1.999 TL

Kişisel Bakım ve Elektronik Ürünler: Günün Her Anında Yanınızda

Flavel Dijital Baskül - 199 TL

Aprilla Şarjlı Epilatör - 269 TL

Eliteled Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led - 89,90 TL

GoSmart Kulakiçi Kulaklık - 29,90 TL

GoSmart 128 GB Smart USB Bellek - 139 TL

TRAX Renk Değiştiren RGB Hoparlör - 249 TL

Mutfakta Şıklık ve Lezzet: Yemek Zevkiniz Yeniden Tanımlanıyor

Cem Nero Tava - 149 TL

Cem Nero Basık Tencere - 279 TL

Luminarc Zelie Yemek Tabağı / Kase - 24,90 TL

Ev Aletleri ve Mutfak Gereçleri: Konfor ve Şıklık Bir Arada

Hascevher Düdüklü Tencere Seti - 799 TL

Desenli Kulplu Bardak - 14,90 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi - 329 TL

Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2'li - 179 TL

LAV Başucu Sürahisi 1200 cc - 59,90 TL

Karma Yağlık Çeşitleri 750 ml - 22,50 TL

A101'de Sizi Bekliyor

A101'in 31 Ağustos tarihli indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünler, uygun fiyatlarla kaliteli alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Teknolojiden ev eşyalarına, mutfak ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimli ürünleri kaçırmamak için 31 Ağustos'u bekleyebilirsiniz.