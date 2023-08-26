A101 market kırtasiye okul malzemeleri kataloğu mest etti! Fiyatlar dibi gördü! İşte 31 Ağustos A101 indirimli ürünler listesi

Fiyatlar dibi gördü! İşte 31 Ağustos A101 indirimli ürünler listesi! A101 market kırtasiye okul malzemeleri kataloğu mest etti- Türkiye'nin sevilen market zinciri A101, kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok üründe büyük indirimlerle 31 Ağustos tarihinde müşterilerinin karşısına çıkacak. Resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla duyurulan indirimli ürünler kataloğunda pek çok cazip fırsat yer alıyor.
İndirimli Ürünlerle Dolu Katalog
A101'in yayımladığı katalogda, 31 Ağustos tarihine özel indirimli ürünler sıralanıyor. Bu ürünler arasında kırtasiye ürünleri, küçük ev aletleri ve daha fazlası yer alıyor. İndirimli fiyatlarla sunulan ürünler arasında özellikle dikkat çekici olanlar şunlar:
Televizyonlar: Ev Eğlencesi Yeniden Tanımlanıyor
- ONVO 50' Ultra HD Android Smart Led TV - 8.399 TL
- Philips 32' Uydu Alıcılı Led TV - 4.999 TL
- Toshiba 43' UHD Android Led TV - 8.999 TL
Akıllı Telefon: Teknoloji Parmaklarınızın Altında
- OMIX X400 4/128 GB Cep Telefonu - 3.999 TL
Beyaz Eşyalar: Konfor ve Fonksiyon Bir Arada
- Flavel FLV 3600 BZD No-Frost Buzdolabı - 10.599 TL
- Flavel FLV 6001 6 Kg Çamaşır Makinesi - 6.899 TL
- Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü - 8.799 TL
Mutfak Ürünleri: Lezzetli Anlar İçin İdeal Seçenekler
- Kiwi KK330 Çelik Kettle - 259 TL
- Kiwi Şarjlı Su Pompası - 79,90 TL
- ONVO Yağsız Fritöz Airfryer - 2.499 TL
- Aprilla Su Dalgası Maşası - 359 TL
- Range Lucid Cyclone Süpürge - 1.999 TL
Kişisel Bakım ve Elektronik Ürünler: Günün Her Anında Yanınızda
- Flavel Dijital Baskül - 199 TL
- Aprilla Şarjlı Epilatör - 269 TL
- Eliteled Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led - 89,90 TL
- GoSmart Kulakiçi Kulaklık - 29,90 TL
- GoSmart 128 GB Smart USB Bellek - 139 TL
- TRAX Renk Değiştiren RGB Hoparlör - 249 TL
Mutfakta Şıklık ve Lezzet: Yemek Zevkiniz Yeniden Tanımlanıyor
- Cem Nero Tava - 149 TL
- Cem Nero Basık Tencere - 279 TL
- Luminarc Zelie Yemek Tabağı / Kase - 24,90 TL
Ev Aletleri ve Mutfak Gereçleri: Konfor ve Şıklık Bir Arada
- Hascevher Düdüklü Tencere Seti - 799 TL
- Desenli Kulplu Bardak - 14,90 TL
- Brita Aluna XL Filtreli Sürahi - 329 TL
- Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2'li - 179 TL
- LAV Başucu Sürahisi 1200 cc - 59,90 TL
- Karma Yağlık Çeşitleri 750 ml - 22,50 TL
A101'de Sizi Bekliyor
A101'in 31 Ağustos tarihli indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünler, uygun fiyatlarla kaliteli alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Teknolojiden ev eşyalarına, mutfak ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimli ürünleri kaçırmamak için 31 Ağustos'u bekleyebilirsiniz.