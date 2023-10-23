A101 karavan fiyatları kaç para? A101 karavan kataloğu yayınlandı mı? Erba karavan 4.00 içi ve özellikleri

Türkiye'de A101, 26 Ekim 2023 Perşembe günü müşterilerine özel bir ürün olan çekme karavanı sunmaya hazırlanıyor. 4 metre uzunluğundaki bu özel karavan, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. İşte A101 karavanının 2023 fiyatları ve özellikleri:
A101 Karavan Fiyatları 2023
A101'in sunacağı çekme karavan, ranza ve oturma grubu ile toplamda 4 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği bir tasarıma sahiptir. Bu kullanışlı karavanın fiyatı ise 199.990 TL olarak belirlenmiştir.
A101 Erba Karavan 4.00 Özellikleri
A101 karavanı, kampçıların ve doğa severlerin beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu özel çekme karavanın özellikleri şunlardır:
- Duvarları ve tavanı yekpare fiberglas sandviç sistemi ile tasarlanmıştır, bu da dayanıklılığını artırır.
- Karavanda 30 litre temiz su deposu ve 12 volt hidrofer bulunur, böylece temiz su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
- 205 watt güneş paneli ile desteklenir, bu sayede enerjinizi güneş enerjisi ile sağlayabilirsiniz.
- 12 volt orijinal buzdolabı, yiyecek ve içeceklerinizi taze tutmanızı sağlar.
- Ranza ve 2 kişilik yatak içeren masalı oturma grubu bulunur.
- Karavan, 12 volt LED aydınlatmalar ile donatılmıştır.
- Voltmetre ve 2 adet USB şarj girişi ile modern ihtiyaçlarınıza cevap verir.
- Termostatlı, 2 ocaklı ve krom lavabolu bir mutfak sistemi vardır, yemek yapma ve temizlik işlerinizi kolaylaştırır.
- Duş bölümü ile kişisel hijyeninizi koruyabilirsiniz.
- 4 kişilik kapasitesi, aile veya arkadaşlarınızla keyifli bir tatil deneyimi sunar.
- Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması, doğal havalandırma ve sinek koruması sağlar.
- Monteli trafik ışıkları, 13 pinli römork fişi ile çeken araç ile iletişim kurar.