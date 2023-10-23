A101 karavan fiyatları kaç para? A101 karavan kataloğu yayınlandı mı? Erba karavan 4.00 içi ve özellikleri

Türkiye'de A101, 26 Ekim 2023 Perşembe günü müşterilerine özel bir ürün olan çekme karavanı sunmaya hazırlanıyor. 4 metre uzunluğundaki bu özel karavan, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. İşte A101 karavanının 2023 fiyatları ve özellikleri:

A101 Karavan Fiyatları 2023

A101'in sunacağı çekme karavan, ranza ve oturma grubu ile toplamda 4 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği bir tasarıma sahiptir. Bu kullanışlı karavanın fiyatı ise 199.990 TL olarak belirlenmiştir.

A101 Erba Karavan 4.00 Özellikleri

A101 karavanı, kampçıların ve doğa severlerin beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu özel çekme karavanın özellikleri şunlardır: