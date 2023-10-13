A101, BİM, ŞOK, Migros markete gidene büyük şok! Alayı teker teker raftan kaldırılıyor! Vatandaş şaşkın

Konuşulanlara göre, marketlerde satışa sunulan ürün yelpazesinde önemli değişikliklere gidilecek. Elektronik eşya, sigara ve ekmek gibi ürünlerin raflardan kaldırılması planlanıyor. Ancak bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. İşte detaylar:

Market Zincirlerindeki Ürün Satışında Değişiklik İddiaları

Son bir yıllık süreçte, marketlerde satılan bazı ürünlerin raflardan kaldırılacağına dair iddialar gündeme geldi. Bu değişikliklerin kabul edilmesi durumunda, market zincirlerinin ürün yelpazesi önemli ölçüde değişebilir. Ancak belirtmek gerekir ki, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Hangi Ürünler Kaldırılabilir?

Hazırlanan taslak düzenlemeyle, büyük market zincirlerinde satılan bazı ürünlerin kaldırılması planlanıyor. Bu ürünler arasında şunlar bulunuyor:

Elektronik Eşyalar: Cep telefonları, beyaz eşyalar gibi elektronik ürünlerin marketlerde satışının durdurulması gündemde. Sigara Ürünleri: Sigara ve tütün ürünlerinin raflardan kaldırılması da düşünülen değişiklikler arasında. Ekmek: Taze ekmek satışının marketlerde son bulabileceği yönünde iddialar bulunuyor.

Pazar Günü Açılış Saati Değişikliği

Bununla birlikte, küçük esnafı korumak amacıyla market zincirlerinin pazar günleri saat 11:00'den önce açılmaması da düşünülüyor. Bu uygulama ile yerel esnafın rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Taslak Düzenleme Amaçları

Söz konusu taslak düzenleme, tüketici haklarını korumak, rekabeti dengelemek ve perakende sektörünün sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. Bu değişiklikler, market zincirlerinin işleyişini etkileyecek büyük bir değişim olarak görünüyor.

Market zincirlerinde ürün satışında potansiyel değişiklikler gündemde olsa da, henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Tüketici ve işletmeler için önemli olan bu değişiklikleri yakından takip etmek ve resmi açıklamaları beklemektir. İlerleyen günlerde resmi bir açıklama yapıldığında, bu konuda daha fazla bilgiye sahip olabileceğiz.