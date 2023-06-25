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A101, BİM, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyat listesi kallavi!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar en uygun kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı.

A101, BİM, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyat listesi kallavi!
Yayın Tarihi : 2023-06-25 16:31

İşte küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyat listesi kallavi! A101, BİM, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL-  Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar en uygun kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Zincir marketler, bu talebe cevap vermek adına kurbanlık satışlarına başladı. A101, BİM, Migros ve Carrefoursa gibi büyük zincir marketler, müşterilerine uygun fiyatlarla kurbanlık sunmaktadır. İşte bu zincir marketlerdeki kurbanlık fiyatları:

A101 Kurbanlık Fiyatları

A101 marketi, kampanya kapsamında çeşitli kurbanlık fiyatları sunmaktadır. İşte A101'in hazırladığı kampanya dahilindeki kurbanlık fiyatları:

  • Kurbanlık Karaman Koç - Yaklaşık 16-19 Kg: 6.590 TL
  • Kurbanlık Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 20-23 Kg: Kemiksiz Et 8.590 TL
  • Kurbanlık Bağış Karaman Koç - Yaklaşık 16-19 Kg (Ziçev'e Bağış): 6.590 TL
  • Kurbanlık Bağış Büyükbaş 1/7 Hisse - Yaklaşık 20-23 Kg: Kemiksiz Et (Ziçev'e Bağış) 8.590 TL

Carrefoursa Kurbanlık Fiyatları

Carrefoursa, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara dört farklı seçenek sunmaktadır. Bu seçenekler, yüzde 100 yerli besi küçükbaş ve büyükbaş paketlerinden oluşmaktadır. İşte Carrefoursa'nın belirlediği kurbanlık fiyatları:

  • 12-15 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi: 5.950 TL
  • 16-19 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi: 6.950 TL
  • 20-23 kilogramlık Büyükbaş 1/7 Hisse Kurban Paketi: 9.490 TL

Migros Kurbanlık Fiyatları

Migros, "İslami usullere uygun güvenilir kurban" sloganıyla hazırladığı kampanya dahilinde müşterilerine kurbanlık seçenekleri sunmaktadır. İşte Migros'un belirlediği kurbanlık fiyatları:

  • Koç Karaman - Yaklaşık 12-16 Kg: 5.990 TL
    Koç Karaman - Yaklaşık 12-16 Kg (Bağış Kurbanı): 4.990 TL
    Büyükbaş 1/7 Hisse Yaklaşık 23-27 Kg - Kemiksiz Hisse: 11.990 TL
    Büyükbaş 1/7 Hisse Yaklaşık 23-27 Kg - Kemiksiz Hisse (Bağış Kurbanı): 10.990 TL
    Koç Kıvırcık Yaklaşık 16-20 Kg: 6.990 TL
    Koç Kıvırcık Yaklaşık 16-20 Kg (Bağış Kurbanı): 5.990 TL
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