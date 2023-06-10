A Haber'de son dakika açıklaması: 4D'li Taşerona kadro müjdesi açıklandı! Kadro tarihi ve şartları...

4D'li Taşerona kadro müjdesi açıklandı! Kadro tarihi ve şartları... A Haber'de son dakika açıklaması- A Haber'de son dakika haberinde taşeron işçilere kadro konusunda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Meclisin çalışmalarına başlamasıyla birlikte çözüm bekleyen birçok konunun gündeme geleceği belirtilen haberde, taşeron işçilere kadro konusunun da bu gündemde yer alacağı vurgulandı.

TBMM'de Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların yemin etmesinin ardından meclis başkanlığı seçimlerinin gerçekleştiği belirtilen haberde, meclis başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılına başladığı ifade edildi. Yasama yılının ise yoğun bir gündemle karşı karşıya kalacağı belirtilerek, bu gündemde maaş zamları, yeni ekonomi paketi, kira düzenlemesi ve taşeron işçilere kadro gibi konuların yer alacağına dikkat çekildi.

Haberde yer alan bilgilere göre, hazırlanan ekonomi paketinde ev hanımlarına emeklilik imkanı, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ve evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi gibi önemli düzenlemelerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca, kira yasasının hızlı bir şekilde meclise geleceği ve fahiş zam yapan ev sahiplerine 3 yıla kadar hapis cezasının getirileceği ifade edildi. Haziran ayının sonunda ise maaş zamlarının meclisten geçmesi bekleniyor. Taşeron işçilere kadro konusunun ise bu süreçte gündeme geleceği belirtildi.

Cumhur ittifakı ortağı Fatih Erbakan ve eski Bakan Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalarda, belediye şirket işçilerine kadro düzenlemesinin de gündemde olduğu ifade edildi.

4D'li taşeron çalışanlar, kamuda istihdam edilen diğer taşeron çalışanlar gibi kadroya geçme hakkına sahip olabilmekteydi. Ancak kadroya geçiş süreci ve şartları, çalışılan kurumun tercihlerine ve belirlenen kriterlere bağlı olarak değişebilmekteydi.

Kadroya geçiş için genel olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktaydı:

En az 1 yıl sürekli çalışma: Taşeron çalışanların, çalıştıkları kurumda en az 1 yıl sürekli olarak çalışmış olmaları gerekmekteydi.

İşçilik hakkı kazanmış olma: Taşeron çalışanların, işçilik statüsüne geçiş yapmış olmaları gerekmekteydi. Yani, 4D statüsünde çalışanların 4C veya 4B statüsüne geçmiş olmaları gerekmekteydi.

İhtiyaç duyulan pozisyonlarda olmak: Kadroya geçişler, çalışılan kurumun ihtiyaç duyduğu pozisyonlara göre gerçekleştirilmekteydi. Bu nedenle, kadro imkanlarına göre sınırlı sayıda personelin kadroya alınması söz konusu olabilmekteydi.