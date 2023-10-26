9 yaşına kadar araba alacaklar dikkat! Albaraka'dan 400 bin TL taşıt finansmanı düşük taksitlerle verilecek

Albaraka Türk, araç sahibi olmak isteyenlere özel kredi imkanları sunuyor. İster sıfır kilometre bir araç, ister ikinci el, Albaraka Türk sizin yanınızda. Peki, bu kredinin özellikleri neler?

Faizsiz Kredi Desteği:

Evet, doğru okudunuz: Faizsiz! Albaraka Türk'ün benzersiz kredi teklifi sayesinde faiz ödemeden araç sahibi olabilirsiniz.

İkinci El Araçlar İçin 9 Yaş Kuralı:

Araç yaşınız önemli. Albaraka Türk, en fazla 9 yaşındaki ikinci el araçlar için finansman sağlamaktadır.

Araçların finansman edilebilir tutarı ve vadeleri, aracın nihai fatura ya da kasko değerine göre belirlenmektedir. İşte detaylar:

0 TL – 400.000 TL aralığındaki araçlar için kredi tutarı, araç değerinin %70'i olup, azami vade süresi 48 aydır.

400.001 TL – 800.000 TL değer aralığı için %50 oranında finansman sağlanmakta ve en fazla 36 ay vadeyle geri ödeme imkanı sunulmaktadır.

800.001 TL – 1.200.000 TL değer aralığındaki araçlar için kredi tutarı, araç değerinin %30'u kadar olup, azami vade süresi 24 aydır.

1.200.001 TL - 2.000.000 TL değer aralığında ise finansman tutarı, araç değerinin %20'i olup, en fazla 12 ay vadeyle geri ödeme yapabilirsiniz.

Sıfır kilometre araçlar için değerlendirme nihai fatura üzerinden yapılırken, ikinci el araçlarda kasko değeri esas alınır.

Başvuru Koşulları:

Başvuru süreci oldukça basit ve şeffaf. İşte başvuru yaparken dikkate almanız gerekenler: Hayalinizdeki araca kavuşabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Gerçek bir kişi olarak başvuruda bulunuyorsanız; kimlik kartınız, gelir belgeniz, maaş bordronuz ya da işyeri onaylı gelir belgeniz, sıfır kilometre araçlar için aracın proforma faturası ya da asıl faturası, ikinci el araçlar için ise araç ruhsatı gerekmektedir.

Eğer serbest meslek sahibi olarak finansman talep ediyorsanız, ekstra belgelere ihtiyaç duyabilirsiniz: Vergi levhanız, onaylı bilanço, gelir tablonuz, cari yıl mizanınız, faaliyet belgeniz, tapu fotokopileri, kira kontratları, gelir belgeleri, imza beyannameniz ve bazı durumlarda kefiller için gerekli belgeler.

Tüzel kişi olarak başvuruda bulunuyorsanız, ortakların kimlik kartları, noter onaylı şirket imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi Örneği, Ticaret Odası kayıt belgeniz, faaliyet belgeniz, son üç yıla ait bilânço, gelir tablolarınız ve son üç yılda düzenlenmiş vergi levhası fotokopisini hazırlamalısınız.

Başvuru formu doldurmak için Albaraka Türk şubelerine uğrayabilir, istediğiniz aracı almanın ilk adımını atabilirsiniz.

Detaylı bilgi için Albaraka Türk'ün Alo Albaraka hattını arayarak tüm sorularınıza yanıt alabilirsiniz.