Advert

9 yaşına kadar araba alacaklar dikkat! Albaraka'dan 400 bin TL taşıt finansmanı düşük taksitlerle verilecek

Hayallerinizi ertelemenin bir anlamı yok, değil mi? Özellikle de hayalinizdeki aracı almak söz konusuysa. Albaraka Türk'ün sunduğu avantajlarla, istediğiniz otomobili alma hayalinizi gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı.

9 yaşına kadar araba alacaklar dikkat! Albaraka'dan 400 bin TL taşıt finansmanı düşük taksitlerle verilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 11:23

Albaraka Türk, araç sahibi olmak isteyenlere özel kredi imkanları sunuyor. İster sıfır kilometre bir araç, ister ikinci el, Albaraka Türk sizin yanınızda. Peki, bu kredinin özellikleri neler?

Faizsiz Kredi Desteği:

Evet, doğru okudunuz: Faizsiz! Albaraka Türk'ün benzersiz kredi teklifi sayesinde faiz ödemeden araç sahibi olabilirsiniz.

İkinci El Araçlar İçin 9 Yaş Kuralı:

Araç yaşınız önemli. Albaraka Türk, en fazla 9 yaşındaki ikinci el araçlar için finansman sağlamaktadır.

Araçların finansman edilebilir tutarı ve vadeleri, aracın nihai fatura ya da kasko değerine göre belirlenmektedir. İşte detaylar:

  • 0 TL – 400.000 TL aralığındaki araçlar için kredi tutarı, araç değerinin %70'i olup, azami vade süresi 48 aydır.
  • 400.001 TL – 800.000 TL değer aralığı için %50 oranında finansman sağlanmakta ve en fazla 36 ay vadeyle geri ödeme imkanı sunulmaktadır.
  • 800.001 TL – 1.200.000 TL değer aralığındaki araçlar için kredi tutarı, araç değerinin %30'u kadar olup, azami vade süresi 24 aydır.
  • 1.200.001 TL - 2.000.000 TL değer aralığında ise finansman tutarı, araç değerinin %20'i olup, en fazla 12 ay vadeyle geri ödeme yapabilirsiniz.

Sıfır kilometre araçlar için değerlendirme nihai fatura üzerinden yapılırken, ikinci el araçlarda kasko değeri esas alınır.

Başvuru Koşulları:

Başvuru süreci oldukça basit ve şeffaf. İşte başvuru yaparken dikkate almanız gerekenler: Hayalinizdeki araca kavuşabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Gerçek bir kişi olarak başvuruda bulunuyorsanız; kimlik kartınız, gelir belgeniz, maaş bordronuz ya da işyeri onaylı gelir belgeniz, sıfır kilometre araçlar için aracın proforma faturası ya da asıl faturası, ikinci el araçlar için ise araç ruhsatı gerekmektedir.

Eğer serbest meslek sahibi olarak finansman talep ediyorsanız, ekstra belgelere ihtiyaç duyabilirsiniz: Vergi levhanız, onaylı bilanço, gelir tablonuz, cari yıl mizanınız, faaliyet belgeniz, tapu fotokopileri, kira kontratları, gelir belgeleri, imza beyannameniz ve bazı durumlarda kefiller için gerekli belgeler.

Tüzel kişi olarak başvuruda bulunuyorsanız, ortakların kimlik kartları, noter onaylı şirket imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi Örneği, Ticaret Odası kayıt belgeniz, faaliyet belgeniz, son üç yıla ait bilânço, gelir tablolarınız ve son üç yılda düzenlenmiş vergi levhası fotokopisini hazırlamalısınız.

Başvuru formu doldurmak için Albaraka Türk şubelerine uğrayabilir, istediğiniz aracı almanın ilk adımını atabilirsiniz.

Detaylı bilgi için Albaraka Türk'ün Alo Albaraka hattını arayarak tüm sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

Benzer Haberler
Borcu olanlar dikkat! Hemen kapatmazsanız 2 katına çıkacak Borcu olanlar dikkat! Hemen kapatmazsanız 2 katına çıkacak
2.el araba fiyatları vatandaşa düğün, bayram ettirecek: Otomobiller 400 bin TL çakılacak; O tarihe kadar durun 2.el araba fiyatları vatandaşa düğün, bayram ettirecek: Otomobiller 400 bin TL çakılacak; O tarihe kadar durun
Başkan Erdoğan imzayı attı: TOKİ tüm Türkiye genelinde 100 bin sosyal konut yapacak; İşte başvuru şartları açıklaması Başkan Erdoğan imzayı attı: TOKİ tüm Türkiye genelinde 100 bin sosyal konut yapacak; İşte başvuru şartları açıklaması
Borcu olanlar dikkat! Hemen kapatmazsanız 2 katına çıkacak Borcu olanlar dikkat! Hemen kapatmazsanız 2 katına çıkacak
SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için güncel hesaplama ayyuka çıktı! SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için güncel hesaplama ayyuka çıktı!
Chery Tiggo8 Pro fiyatlarına indirim üstüne indirim geldi: Clio parasına D-SUV müjdesi Chery Tiggo8 Pro fiyatlarına indirim üstüne indirim geldi: Clio parasına D-SUV müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı