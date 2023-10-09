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9 Ekim 2023 borsa neden düşüyor: Hangi hisseler artacak?

Borsa İstanbul 100 endeksinde yaşanan düşüş, Filistin-İsrail savaşı nedeniyle meydana geldi. Yatırımcılar, bu dönemde piyasanın dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalı ve uzmanların analizlerini takip etmelidirler. Özellikle 8400 seviyesi üzerindeki kapanışlar, piyasanın sağlam bir temelde olduğunu gösterebilir. Ancak bu seviyenin altına inilmesi durumunda riskler artabilir. Yatırımcılar, bu süreçte dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmelidirler.

9 Ekim 2023 borsa neden düşüyor: Hangi hisseler artacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 11:04

Borsa İstanbul 100 endeksi (XU100), bugün güne kayıpla başladı ve 8348 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, borsa neden düştü? Bu makalede, borsadaki düşüşün nedenlerini inceleyecek ve yatırımcıların endişelerini ele alacağız. Ayrıca, borsa yorumlarına da yer vereceğiz.

Borsa İstanbul 100 Endeksi'nde Yaşanan Düşüş

Bugün borsa düşüşüyle güne başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi (XU100), güne yüzde 1'in üzerinde bir düşüşle başladı. Endeksteki bu düşüş, birçok hissede ciddi kayıplara neden oldu. Bu durum, yatırımcılar arasında soru işaretlerine yol açtı.

Borsa Neden Düşüyor?

Borsadaki düşüşün nedenleri arasında, Filistin-İsrail savaşı etkili oldu. Hatice Kolçak'ın açıklamalarına göre, güne düşüşle başlanması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Ancak teknik olarak bakıldığında, borsada şu an için bir sorun görünmüyor. Endeks, 8400 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yaşanmayacağı belirtiliyor.

Kolçak'ın açıklamalarına göre, borsa 8400 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece sorun yaşanmayacak. Ancak 8400 seviyesinin altına inilmesi durumunda kritik bir seviye olan 8 bin gündeme gelebilir. Yatırımcılar, bu süreçte dikkatli olmalı ve piyasayı yakından takip etmelidir.

Yatırımcıların Endişeleri

Borsadaki düşüş, yatırımcıların endişelerini artırdı. Özellikle günlük iniş çıkışlar, yatırımcıları tedirgin edebilir. 7960 seviyesi, orta vadeli yatırımlar için önemli bir destek seviyesi olarak kabul ediliyor. Ancak bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, 7 binlere doğru bir düşüş yaşanabilir.

Yatırımcılar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine dikkat etmelidirler. Bu süreçte piyasanın iniş çıkışlarına hazır olmalı ve gelişmeleri yakından izlemelidirler.

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