9 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu’dan karnı burnunda poz

Kiralık Aşk, Uyanış: Büyük Selçuklu, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerde rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, sevgilisi Ceyhun Ergin ile evlendiğini duyurmuştu.

Tuğutlu, gizlice evlenmesiyle ilgili "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" ifadelerini kullanmıştı.



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Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan 9 aylık hamile Tuğutlu, karnı burnunda pozunu paylaştı. Erkek bebek bekleyen Oyuncunun "9" yazarak mavi kalp emojisi koyduğu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.