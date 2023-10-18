84.000 TL'ye kadar banka borcu olanlara 4 banka duyuru yaptı! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti ve İş Bankası borçlarınızı kapatacak

Bankalar, müşterilerine finansal ihtiyaçlarını karşılamak için farklı kredi ürünleri sunar. Özellikle borç kapatma kredileri, birçok vatandaş için finansal bir rahatlama sağlayabilir. Ziraat Bankası, Akbank, Garanti ve İş Bankası, 84.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sunan bankalardan bazılarıdır. Bu krediler, mevcut borçları bir araya getirme ve daha düşük faiz oranları ve ödeme koşullarıyla daha etkili bir şekilde ödeme yapma fırsatı sunar.

Ziraat Bankası Borç Kapatma Kredisi

Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi kampanyası sunarak müşterilerine nakit ihtiyaçlarını karşılama olanağı sunar. Bu kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile başvuruda bulunabilirler. Başvuru şartlarına ve kredi koşullarına uygun olan müşteriler, başvurularının hemen aynı gün içinde sonuçlanmasını bekleyebilirler. Özellikle emekliler için, emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları gerekebilir.

Garanti Bankası ve İş Bankası Borç Kapatma Kredisi Başvurusu

Garanti Bankası ve İş Bankası da borç kapatma kredileri sunan bankalardan birkaçıdır. Bu bankalardan borç kapatma kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, banka şubelerine gitmelidir. Kimlik ve gelir belgelerini yanlarında getirerek başvurularını yapabilirler. Bu krediler, 84.000 TL'ye kadar çıkabilen meblağlarda ve 36 ay vadeli olarak sunulmaktadır. İlk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak alınabilen bu kredilerde, bankaların uyguladığı düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Kredi Başvuruları ve Onay Süreçleri

Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve İş Bankası üzerinden borç kapatma kredisi başvuruları, şahsen banka şubelerine gitmek suretiyle gerçekleştirilmelidir. Kimlik belgeleri ve gelir belgeleri ile birlikte yapılacak bu başvurular, bankalar tarafından incelendikten sonra onaylanabilir. Onaylanan krediler, müşterilerin hesaplarına aynı gün içinde yatırılabilir.

Borç Kapatma Kredisi Avantajları

Borç kapatma kredileri, mevcut kredi veya borçları tek bir çatı altında birleştirme olanağı sunar. Bu, farklı krediler ve ödeme tarihleri ile uğraşma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Ayrıca bu krediler, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları sunarak müşterilere finansal bir rahatlama sağlar. Kredi ödemelerinizi daha etkili bir şekilde yönetmenizi ve tasarruf etmenizi sağlar.

Banka banka 84.000 TL 24 Ay Vadeli Borç Kapatma Kredileri

Akbank Direkt Kredi

Faiz Oranı: %3,44

Aylık Taksit: 5.778,73 TL

Toplam Ödeme: 139.172,52 TL

Bu kredi yeni müşterilere özeldir.

ING Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 5.854,05 TL

Toplam Ödeme: 140.917,20 TL

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %4,09

Aylık Taksit: 6.276,63 TL

Toplam Ödeme: 151.122,12 TL

Bu kredi 3 ay erteleme seçeneği sunar.

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,10

Aylık Taksit: 6.284,44 TL

Toplam Ödeme: 151.309,56 TL

Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

Faiz Oranı: %4,38

Aylık Taksit: 6.504,98 TL

Toplam Ödeme: 156.602,52 TL

Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %4,59

Aylık Taksit: 6.672,64 TL

Toplam Ödeme: 160.563,36 TL

Ayrıca, diğer bankaların sunduğu ihtiyaç kredileri de şu şekildedir:

Albaraka Türk İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 5.674,08 TL

Toplam Ödeme: 136.660,92 TL

Kuveyt Türk İhtiyaç Kart

Kâr Payı Oranı: %3,68

Aylık Taksit: 5.960,28 TL

Toplam Ödeme: 143.046,72 TL

ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 6.121,35 TL

Toplam Ödeme: 147.395,40 TL

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı: %3,94

Aylık Taksit: 6.160,00 TL

Toplam Ödeme: 148.260,00 TL

Odea İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,99

Aylık Taksit: 6.997,21 TL

Toplam Ödeme: 168.416,04 TL

HSBC İhtiyaç Kredisi