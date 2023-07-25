81 ile felaket uyarısı yapıldı! Yarın sabah 07.00'de başlıyor! Hazırlığınızı yapın! Yapmayan bin pişman olur

Yarın sabah 07.00'de başlıyor! Hazırlığınızı yapın! Yapmayan bin pişman olur! 81 ile felaket uyarısı yapıldı- Yarın sabah saat 07.00'den itibaren ülkemizin genel hava durumu parçalı bulutlu olacak. Ancak, bazı bölgelerde farklılık gözlenecek. Kuzey kesimlerimizde, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak sağanak yağış ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir hava ile karşılaşabilir.

Bölgesel Hava Tahminleri

Marmara Bölgesi: Marmara'nın geneli az bulutlu ve açık olacak, sadece Trakya kesiminde yer yer parçalı bulutlu hava görülebilir.

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi'nde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz'de az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi'nde de az bulutlu ve açık bir hava olacak.

Batı Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi'nde çoğunlukla az bulutlu ve açık bir hava öngörülürken, doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu hava oluşacak ve öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava beklenmektedir.

Özellikle doğu bölgelerdeki vatandaşların, öngörülen hava durumu değişikliğine karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları önemlidir. Uzun sürecek olan bu hava durumu değişikliğine karşı tedbirli olmak, olumsuz etkilerden korunmak için önem taşır. Hava durumu uyarılarına dikkat etmek, güvenli ve sağlıklı günler geçirmenize yardımcı olacaktır.