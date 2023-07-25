Advert

81 ile felaket uyarısı yapıldı! Yarın sabah 07.00'de başlıyor! Hazırlığınızı yapın! Yapmayan bin pişman olur

Yarın sabah saat 07.00'den itibaren ülkemizin genel hava durumu parçalı bulutlu olacak. Ancak, bazı bölgelerde farklılık gözlenecek.

81 ile felaket uyarısı yapıldı! Yarın sabah 07.00'de başlıyor! Hazırlığınızı yapın! Yapmayan bin pişman olur
Yayın Tarihi : 2023-07-25 09:18

Yarın sabah 07.00'de başlıyor! Hazırlığınızı yapın! Yapmayan bin pişman olur! 81 ile felaket uyarısı yapıldı- Yarın sabah saat 07.00'den itibaren ülkemizin genel hava durumu parçalı bulutlu olacak. Ancak, bazı bölgelerde farklılık gözlenecek. Kuzey kesimlerimizde, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak sağanak yağış ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir hava ile karşılaşabilir.

Bölgesel Hava Tahminleri

Marmara Bölgesi: Marmara'nın geneli az bulutlu ve açık olacak, sadece Trakya kesiminde yer yer parçalı bulutlu hava görülebilir.

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi'nde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz'de az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi'nde de az bulutlu ve açık bir hava olacak.

Batı Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi'nde çoğunlukla az bulutlu ve açık bir hava öngörülürken, doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu hava oluşacak ve öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava beklenmektedir.

Özellikle doğu bölgelerdeki vatandaşların, öngörülen hava durumu değişikliğine karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları önemlidir. Uzun sürecek olan bu hava durumu değişikliğine karşı tedbirli olmak, olumsuz etkilerden korunmak için önem taşır. Hava durumu uyarılarına dikkat etmek, güvenli ve sağlıklı günler geçirmenize yardımcı olacaktır.

 

 

Benzer Haberler
Tunç Satıroğlu ağzından baklayı çıkardı! Altın borcu olanlar akılları başlardan alacak haberi verdi! Tunç Satıroğlu ağzından baklayı çıkardı! Altın borcu olanlar akılları başlardan alacak haberi verdi!
2023 YKS üniversite tercihi yapacaklar dikkat: İşte burs veren kurum, vakıf ve dernekler 2023 YKS üniversite tercihi yapacaklar dikkat: İşte burs veren kurum, vakıf ve dernekler
2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında... 2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
SGK flaş olarak 2000, 2008 sigortalılara açıklama yaptı! Prim tablosu baştan aşağı değişti! İHYA olacaksınız! SGK flaş olarak 2000, 2008 sigortalılara açıklama yaptı! Prim tablosu baştan aşağı değişti! İHYA olacaksınız!
Az önce açıklandı! İBB sosyal yardım başvuru ekranı! Başvuran herkese nakit para ve gıda yardımı yapılacak Az önce açıklandı! İBB sosyal yardım başvuru ekranı! Başvuran herkese nakit para ve gıda yardımı yapılacak
Tüm yatırımcılar bu açıklamayı bekliyordu! Borsa, hisseler yükselecek mi düşecek mi? Tüm yatırımcılar bu açıklamayı bekliyordu! Borsa, hisseler yükselecek mi düşecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
  • 25-07-2023 12:53

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi