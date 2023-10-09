81 ilde start verildi! Bundan sonra yasak! Migros, A101, BİM, ŞOK market ve tüm zincir marketlerde bu ürünler satılmayacak...

Migros, A101, BİM, ŞOK market ve tüm zincir marketlerde bu ürünler satılmayacak... 81 ilde start verildi! Bundan sonra yasak- Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketler ve AVM'ler, belirli ürünlerin satışının kısıtlanmasını öngören yeni bir yasa teklifi ile karşı karşıya. Bu teklife göre, zincir marketlerin büyüklüğüne bağlı olarak hangi ürünleri satabileceği veya sınırlanacağına dair düzenlemeler getirilmesi amaçlanıyor.

Zincir marketlerin ve AVM'lerin hızlı büyümesi, yerel esnaf için ciddi bir rekabet sorunu oluşturmuştur. Yeni yasa teklifi, bu sorunlara çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Ancak yasanın TBMM'den nasıl bir süreçten geçeceği ve sonuçlarının nasıl olacağı, ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır. Zincir marketlerin ve AVM'lerin kısıtlamalara nasıl tepki vereceği de merakla beklenen konular arasındadır.

Zincir marketler ve AVM'lerin hızlı büyümesi, yerel esnaf ve küçük işletmeler için ciddi bir rekabet sorununa yol açmıştır. Bu büyük işletmeler, geniş ürün yelpazeleri ve düşük fiyatlar sunarak pazarda daha fazla müşteri çekmişlerdir. Bu durum, yerel esnafın iş yapma gücünü azaltmış ve pek çok işletmenin kapanmasına neden olmuştur.

Zincir Marketler ve AVM'lerdeki Sorunlar

Zincir marketler ve AVM'ler, Türkiye'nin dört bir yanında hızla yayılan ve büyüyen işletmelerdir. Ancak bu büyüme beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Özellikle küçük ölçekli esnaf ve işletmeler, zincir marketler ve AVM'ler karşısında rekabet edemez hale gelmişlerdir. Bu durum, yerel esnafın kapanmasına ve işsizliğin artmasına neden olmuştur.

Ayrıca, zincir marketlerin ve AVM'lerin belirli ürün gruplarında yoğunlaşması, diğer küçük işletmelerin pazardan çekilmelerine neden olmuştur. Bu da çeşitli sektörlerde rekabetin azalmasına yol açmıştır.

Yeni Düzenlemeler

Bu sorunlar göz önüne alındığında, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri, zincir marketlerin ve AVM'lerin belirli ürünlerin satışını kısıtlaması için yeni bir yasa teklifi hazırladılar. Bu teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmuş ve görüşmeleri başlamıştır.

Ürün Satış Kısıtlamaları

Yasa teklifine göre, zincir marketlerin hizmet verdiği alanlara bağlı olarak hangi ürünleri satabileceği ve hangilerini sınırlanacağı belirlenecek. İşte yeni düzenlemelere göre bazı ürünlerin satışı ile ilgili detaylar:

5 Bin Metrekare ve Üzeri Marketler: Bu büyüklükteki marketler için herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Yani bu marketler, tüm ürün gruplarını satmaya devam edebilecekler. 2 Bin - 5 Bin Metrekare Alanlara Sahip Marketler: Bu marketlerde mobilya, sigara gibi belirli ürünlerin satışı yasaklanacak. Ancak beyaz eşya, telefon gibi ürünlerin satışına izin verilecek. 400 - 2 Bin Metrekare Alanlara Sahip Marketler: Bu büyüklükteki marketler, beyaz eşya, telefon, sigara, züccaciye, mobilya, tekstil, ev eşyaları gibi ürünlerin satışını yapamayacaklar. Sadece gıda ve temizlik ürünleri satışa sunabilecekler. Ekmek satışı ise herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmayacak.

AVM'ler İçin Ayrıntılar

Yasa teklifi aynı zamanda AVM'ler için de bazı düzenlemeler içermektedir. AVM'lerin belirli saatlerde açılması ve aralarına mesafe konulması gibi talepler, yasa teklifi kapsamında yer almaktadır.

Uyarı: Bu yazıda yer alan bilgiler haber kaynağına dayalıdır ve yasa teklifinin TBMM'den geçip geçmeyeceği gibi konularda değişiklikler olabilir.