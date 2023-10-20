81 ilde 21-31 Ekim KPSS şartsız alım! O kurumlara personel ve işçi alımı yapılacak! İşte kadrolar başvuru şartları

Özellikle Aile Bakanlığı ve öğretmenevleri gibi kurumlar, vatandaşlara iş fırsatları sunmaktadır. Ancak başvuruların kabul edilmesi ve bir kamu görevlisinin atanması, bazı özel şartlara tabi tutulmaktadır. İşte başvuru şartları ve hangi kurumların alım yapacağına dair detaylar:

Genel Başvuru Şartları:

Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.

Alım Yapacak Kurumlar:

Aydın Kuyucak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Burdur Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tokat Turhal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hatay Payas Kaymakamlığı Payas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Balıkesir Gömeç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Samsun Çarşamba Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Balıkesir Susurluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çorum Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Trabzon Dernekpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İstanbul Bayrampaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Nevşehir Öğretmenevi Müdürlüğü, Mersin Bozyazı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu , Konya Beyşehir Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü iktisadi işletmesi

Başvuru Yerleri:

Başvurularınızı yapabilmek için ilgili kurumların resmi web sitelerine girerek yayınlanan ilanları incelemeniz gerekmektedir. İlanlar içerisinde istenen özel şartlar ve başvuru detayları bulunmaktadır. Başvuru süreleri ve yöntemleri ilanlarda belirtilmektedir. Başvurularınızı bu ilanlar doğrultusunda eksiksiz bir şekilde yaparak, kamu görevlerinde çalışma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Kamu görevlerine başvuru şartları ve alım yapacak kurumlar hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili resmi web sitelerini ziyaret edebilir ve güncel ilanları inceleyebilirsiniz. İş arayanlar için bu ilanlar, yeni bir iş fırsatına adım atma ve kariyerlerini geliştirme şansı sunmaktadır. Unutmayın ki her kurumun farklı başvuru şartları ve süreçleri olabilir, bu nedenle ilgili ilanları dikkatlice okumak önemlidir. Kamu görevlerine başvurarak, istediğiniz kariyere bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

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