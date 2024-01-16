7500 TL ve üzerinde maaş alanlara 3 bankadan destek! Dikkat: 70.000 TL anında belgesiz ve kefilsiz verilecek

Özellikle emekli olanlar için son zamanlarda oldukça fazla kampanya yapılıyor. Emekli olan kişilerin ihtiyaçları ve nakit sıkıntıları son zamanlarda oldukça arttı. Bu durumda da emekliler bankalardan kredi ve para almak istiyor. Emekli müşteriler için yapılan yeni kredi kampanyası için 3 bankadan açıklama yapıldı. Emekli için 3 bankadan yapılan kredi kampanyasında, şartlara ve politikalara uygun olmanız durumunda 70000 TL ödeme verilecek...

Emekli kredisi 70.000 TL

SGK üzerinden emekli maaşı alan herkes için emekli kredisi alınabilmesi mümkün. Ancak bazı şartlar var. Bu şartlara göre kredi işlemlerinizi hemen yapacak ve nakit ihtiyacınızı karşılamak için yapacağınız başvurularda, banka müşterisi olmanız sizin için avantaj olacak. Emekli maaşlarını aldığınız bankalardan kredi almak için kredi aylık taksitlerinizin maaşın yüzde 70'i kadar olması gerekiyor. Taksitler bu limiti geçemez. Ayrıca emekliler için de yaş sınırı vardır. 65 yaş üzerinde olan emekliler için hem hayat sigortası fazla çıkar hem de bankalar 75 yaş sınırı koymaktadır. Emekli maaşı yeteli olmadığı durumlarda ise bankalar bu kişilerin ek gelirlerini de beyan etmesini ister. Emekli kredisi kampanyasına katılacak olan tüm emeklilerin banka hesaplarında haciz ve icra olmaması, bankalardan da kara listede olması istenmektedir.

Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 3 bankanın yaptığı kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

TEB BANKASI EMEKLİ KREDİSİ

Teb bankası 70000 TL emekli kredisi için düşük faizlerle 24 ay vadeye kadar kredi verecek. TEB bankası üzerinden başvurular, Emekli kredisi için banka şubelerinden yapılacaktır. Eğer bu bankada hesabınız varsa ve kredi puanınız yüksek ise bankaya gitmeden de kredi alabilirsiniz. Bunun için TEB Mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ KREDİSİ

Emeklilere özel kredi kampanyası yapan bir diğer banka ise Garanti Bankası. Düşük faizlerle bu bankadan hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda değerlendirme yapılacak ve kredi puanınıza göre ödeme alacaksınız.

DENİZBANK EMEKLİ KREDİSİ

Denizbank şubelerine giderek, gelir belgesiz ve kefilsiz 70.000 TL'ye kadar verilen emekli kredisini alabilirsiniz. En yakın banka şubesinde, Şube yetkisinde bu kredileri almak için maaş müşterisi olmanız veya bankaya maaş taşımayı kabul etmeniz gerekecektir. Denizbank 70.000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler, 24 ay vadeye kadar kredi taksitlerini geri ödemesini yapabilirler.