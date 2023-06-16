7.500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Rekor ödeme yapılacak! Garanti BBVA, Akbank, DenizBank, ING Bank zengin ediyor!

Rekor ödeme yapılacak! Garanti BBVA, Akbank, DenizBank, ING Bank zengin ediyor! 7.500 TL emekli maaşı alanlar dikkat- Son dakika haberine göre, emekli promosyon ödemelerinde yeni bir eşik belirlendiği ve promosyon miktarlarının güncellendiği duyuruldu. Bankalar, emeklilere yapacakları destek ödemeleri hakkında ayrıntıları resmen açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, en düşük promosyon miktarı 3.000 TL olarak belirlenirken, en yüksek promosyon miktarı ise 10.000 TL'ye kadar yükseldi.

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alanlara 8.500 TL'ye kadar hoş geldin paketi sunacak. Maaş tutarına göre değişen promosyon miktarları şu şekildedir: 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL üzerinde olan emeklilere ise 7.500 TL nakit promosyon avantajı sağlanacak.

Akbank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunacak. Bunun yanı sıra, kampanya dönemi içinde Akbank'ta aktif bireysel kredi kartı bulunmayanlara veya ilk kez Axess veya Wings kartı alacaklara 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatı sağlanacak.

DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. Maaş tutarına bağlı olarak değişen promosyon miktarları aşağıdaki gibi belirlendi: 0 - 3.499 TL arası maaş alanlara 6.000 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlara 7.000 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlara 9.000 TL ve 10.000 TL üzeri maaş alanlara ise 10.000 TL promosyon ödenecek.

ING Bank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunacak. Ayrıca otomatik fatura talimatı veren emeklilere 1.500 TL ek nakit promosyon sağlanacak, böylece toplamda 10.000 TL'ye kadar promosyon kazanılabilecek.

Emekli promosyonu, Türkiye'de emekli olan veya emekli maaşı alan vatandaşlara bankalar tarafından sunulan bir teşvik ve destek programıdır. Emekli promosyonu, emeklilerin tercih ettikleri banka üzerinden almış oldukları maaş karşılığında belirli bir tutarda ödeme veya ek avantajlar şeklinde sunulmaktadır.

Emekli promosyonları genellikle anlaşmalı bankalar aracılığıyla verilir. Emekliler, maaşlarını belirli bir bankadan almaları durumunda, banka tarafından sunulan promosyonlardan faydalanabilirler. Promosyon miktarı, anlaşmalı bankalar arasında rekabetçi bir şekilde belirlenir ve genellikle bir defaya mahsus ödenir.

Emekli promosyonu kapsamında sunulan avantajlar arasında nakit ödeme, ücretsiz bankacılık hizmetleri, kart aidatı muafiyeti, faizsiz kredi imkanı gibi seçenekler bulunabilir. Bankalar, emeklilere yönelik promosyonlarla müşteri tabanlarını genişletmeyi ve emeklilerin bankalarına bağlılığını sağlamayı hedefler. Emekli promosyonları, emeklilerin ek gelir elde etmelerine yardımcı olurken, bankalar için de müşteri edinimi ve sadakatini sağlamak açısından önemli bir pazarlama aracıdır. Emekli promosyonları, genellikle bankaların müşteri talepleri ve rekabet ortamı göz önünde bulundurularak belirlenir.