70.000 TL'ye kadar borcu olanların tüm banka ve senet borçları siliniyor

Borç kapatma kredisi, adından da anlaşılacağı üzere, mevcut borçlarınızı kapatmak için kullanabileceğiniz bir kredi türüdür. Özellikle birden fazla bankaya borcu olan ve bu borçları tek bir bankada toplamak isteyen vatandaşlar için oldukça kullanışlıdır. Bu sayede, borçlarınızı tek bir yerden yönetebilir ve ödeme planınızı daha kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.

Kimler Borç Kapatma Kredisi Kullanabilir?

Bankalardan ihtiyaç kredisi veya kredi kartı borcu olan vatandaşlar, 70.000 TL'ye kadar olan borçları için borç kapatma kredisi kullanabilirler. Ancak bu borçların güncel olması, yani gecikmeli veya avukatlık durumunda olmaması gerekmektedir. Ayrıca, borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilerin kredi notunun da belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekmektedir.

Kamu Bankalarından Borç Kapatma Kredisi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, borç kapatma kredisi konusunda oldukça avantajlı teklifler sunan bankalar arasında yer alıyor. Bu bankalardan borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, en yakın şubeye giderek başvuruda bulunabilirler. Başvurunuz onaylandığında, krediniz hemen hesabınıza aktarılır. Özellikle emekli vatandaşlar için bu bankalar, emekli maaşlarını bu bankalardan alanlara özel avantajlar sunmaktadır. Emekli maaşını bu bankalardan alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirler.

Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi

Garanti Bankası da borç kapatma kredisi konusunda oldukça cazip teklifler sunan bankalardan biridir. Bu bankadan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubesine gitmeden, bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvurunuz onaylandığında, krediniz hemen hesabınıza aktarılır. Garanti Bankası üzerinden alacağınız borç kapatma kredisi ile mevcut kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı borçlarınızı kapatabilirsiniz. Ayrıca, emekli vatandaşlar ve sigortalı çalışanlar, Garanti Bankası'nın düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirler.

Borçlarınızı kapatmak için borç kapatma kredisi kullanmayı düşünüyorsanız, öncelikle hangi bankanın size en uygun teklifi sunduğunu araştırmalısınız. Her bankanın borç kapatma kredisi için sunduğu faiz oranları, vade süreleri ve diğer koşullar farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kredi kullanmadan önce iyi bir araştırma yapmanız, size en uygun teklifi bulmanızda büyük bir yardımcı olacaktır. Unutmayın, borçlarınızı kapatmak için kullandığınız krediyi de zamanında ve düzenli olarak ödemeniz gerekmektedir. Bu nedenle, kredi kullanmadan önce ödeme planınızı iyi bir şekilde hazırlamanızda fayda var.

Sonbahar mevsimi, birçok kişi için yeni başlangıçları ve planları simgeler. Bu dönemde ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bankaların sunduğu kredi teklifleri büyük önem taşır. İşte Garanti BBVA ve Ziraat Bankası'nın sonbahar dönemi için sunduğu kredi teklifleri:

Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

Garanti BBVA, sonbahar dönemi için özel bir kredi teklifi sunuyor. Bu teklif kapsamında:

Kredi Türü: Sonbahar Kredisi

Sonbahar Kredisi Toplam Ödeme: 126.835 TL

126.835 TL Faiz Oranı: % 4,15

% 4,15 Aylık Taksit: 5.270 TL

Bu teklif, belirli bir süre için geçerli olup, bankanın belirlediği şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Ziraat Bankası da tüketicilere yönelik cazip bir kredi teklifi sunuyor. Bankanın sonbahar dönemi için sunduğu kredi teklifi şu şekildedir:

Kredi Türü: Tüketici Kredisi

Tüketici Kredisi Toplam Ödeme: 123.564 TL

123.564 TL Faiz Oranı: % 3,94

% 3,94 Aylık Taksit: 5.133 TL

Ziraat Bankası'nın bu teklifi de belirli bir süre için geçerli olup, bankanın belirlediği şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.