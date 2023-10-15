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7-10 yıl sigortası olanlar mest olacak! SGK formu aktif etti! Emekli maaşınız hemen bağlanıyor!

Erken emeklilik, çalışanlar için maddi güvence sağlayan ve sosyal güvenlik mevzuatının bir parçasıdır. İşte bu nedenle, erken emeklilik hakkı kazanmak için gereken şartları ve prosedürleri anlamak çok önemlidir.

7-10 yıl sigortası olanlar mest olacak! SGK formu aktif etti! Emekli maaşınız hemen bağlanıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 09:57

Sosyal güvenlik mevzuatımız, vatandaşların ne zaman ve hangi koşullarda emekli olabileceği konusu hakkında geniş bir perspektif sunar. Bazı durumlarda, belirli şartları sağlayan kişilere erken emeklilik fırsatları sunulur. Özellikle annelere, askerlik hizmetini yerine getirenlere ve çalışma kapasitesini kaybedenlere erken emeklilik hakkı tanınır. Örneğin, çalışma kapasitesini belirli bir oranda kaybedenler için 10 yıl sigorta ve 1800 prim günü şartı getirilmiştir.

7 ile 10 Yıl Sigorta ve Erken Emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu, zorlu durumlarla karşılaşan çalışanlara destek olmak amacıyla harekete geçer. Örneğin, çalışma kapasitesini belirli bir oranda kaybeden bir kişi, 10 yıl sigorta ve 1800 prim günü şartını sağlayarak erken emeklilik maaşı almaya başlayabilir. Bu, çalışanların iş gücünü kaybetmeleri durumunda daha önce emekli olma fırsatı sunar.

10 Yıl Sigorta Şartı ve Malulen Emeklilik

Mevzuat, çalışanlara malulen emeklilik hakkı da tanır. Bu durumda, çalışanlar sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olabilirler. Malulen emekli olmak için gereken şartlar şunlardır:

  1. 10 yıl sigorta süresine sahip olmak.
  2. 1800 gün prim ödemiş olmak.
  3. Sağlık kurulu raporunda çalışma kapasitesinin en az %60 oranında kaybedildiğini belgelemek.

Sağlık raporu, çalışanın sağlık durumunu ve çalışma kapasitesini değerlendiren bir uzman tarafından verilir. Bu rapor, malulen emeklilik başvurusu yapmadan önce alınmalıdır.

Emeklilik Yaşı ve Koşulları

Türkiye'de emeklilik yaşını ve koşullarını anlamak, birçok vatandaş için önemli bir konudur. Sosyal güvenlik mevzuatımız, kişilerin ne zaman emekli olabileceklerini ve hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğini belirler. Emeklilik hakkı kazanma süreci, farklı gruplardaki kişilere yönelik özel düzenlemeler içerir. İşte bazı örnekler:

  • Anne ve Babalara Erken Emeklilik: Çocuk yetiştiren annelere ve babalara, çocuk sayısına bağlı olarak erken emeklilik imkanı sunulur. Çocuk sayısına göre emeklilik yaşında indirimler yapılır.

  • Askerlik Hizmetini Yapanlara Erken Emeklilik: Askerlik hizmetini tamamlayan erkeklere, askerlik hizmeti süresine göre erken emeklilik fırsatı sunulur. Askerlik süresine bağlı olarak emeklilik yaşları düşer.

  • Malulen Emeklilik: Sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden kişilere malulen emeklilik hakkı tanınır. Bu durumda, belirli bir sigorta süresi ve prim ödeme koşulları sağlanmalıdır.

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