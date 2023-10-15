7-10 yıl sigortası olanlar mest olacak! SGK formu aktif etti! Emekli maaşınız hemen bağlanıyor!

Sosyal güvenlik mevzuatımız, vatandaşların ne zaman ve hangi koşullarda emekli olabileceği konusu hakkında geniş bir perspektif sunar. Bazı durumlarda, belirli şartları sağlayan kişilere erken emeklilik fırsatları sunulur. Özellikle annelere, askerlik hizmetini yerine getirenlere ve çalışma kapasitesini kaybedenlere erken emeklilik hakkı tanınır. Örneğin, çalışma kapasitesini belirli bir oranda kaybedenler için 10 yıl sigorta ve 1800 prim günü şartı getirilmiştir.

7 ile 10 Yıl Sigorta ve Erken Emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu, zorlu durumlarla karşılaşan çalışanlara destek olmak amacıyla harekete geçer. Örneğin, çalışma kapasitesini belirli bir oranda kaybeden bir kişi, 10 yıl sigorta ve 1800 prim günü şartını sağlayarak erken emeklilik maaşı almaya başlayabilir. Bu, çalışanların iş gücünü kaybetmeleri durumunda daha önce emekli olma fırsatı sunar.

10 Yıl Sigorta Şartı ve Malulen Emeklilik

Mevzuat, çalışanlara malulen emeklilik hakkı da tanır. Bu durumda, çalışanlar sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olabilirler. Malulen emekli olmak için gereken şartlar şunlardır:

10 yıl sigorta süresine sahip olmak. 1800 gün prim ödemiş olmak. Sağlık kurulu raporunda çalışma kapasitesinin en az %60 oranında kaybedildiğini belgelemek.

Sağlık raporu, çalışanın sağlık durumunu ve çalışma kapasitesini değerlendiren bir uzman tarafından verilir. Bu rapor, malulen emeklilik başvurusu yapmadan önce alınmalıdır.

Emeklilik Yaşı ve Koşulları

Türkiye'de emeklilik yaşını ve koşullarını anlamak, birçok vatandaş için önemli bir konudur. Sosyal güvenlik mevzuatımız, kişilerin ne zaman emekli olabileceklerini ve hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğini belirler. Emeklilik hakkı kazanma süreci, farklı gruplardaki kişilere yönelik özel düzenlemeler içerir. İşte bazı örnekler: