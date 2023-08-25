65 yaş maaşı evde bakım parası dul ve yetim aylığı müjdesi! TİS zammı ve ek zam duyuruldu! İşte son zamlı maaş tablosu

TİS zammı ve ek zam duyuruldu! İşte son zamlı maaş tablosu... 65 yaş maaşı evde bakım parası dul ve yetim aylığı müjdesi- Hükümet ve memur sendikaları arasında gerçekleşen 7. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, milyonlarca kişinin dikkatle takip ettiği bir süreci oluşturuyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklayacağı zam miktarı merakla beklenirken, beklentilerin aksine taraflar uzlaşamadı ve süreç hakem heyetine devredildi.

Sosyal Destek Ödemeleri ve Memur Zammı

2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakların belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos tarihinde başlamıştı. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini etkileyen bu süreçte, hükümet tarafından sunulan yüzde 15 ve yüzde 10 artış teklifleri kabul edilmedi.

Sosyal destek ödemeleri, engelli maaşı, evde bakım maaşı gibi ödemeler doğrudan memur zammıyla ilişkilendiriliyor. Bu bağlamda, 2,4 milyon vatandaşın aldığı sosyal destek ödemeleri de görüşmelerin bir sonucu olarak artacak. İkinci teklif ve Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 43,11 oranında zam bekleniyor. Seçim öncesi sosyal destek ödemelerine ara zam yapılması da gündemde bulunuyor.

Maaşlarda Yüzde 45 Oranında Artış Bekleniyor

Bu zamların etkisiyle maaşlarda yüzde 45 oranında bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Örneğin 10 bin TL ödeme alan bir hak sahibi, yeni zamlı ödemesi olarak 14.500 TL alırken, 5 bin TL maaş alan bir kişi ise zammın etkisiyle 7.250 TL ödeme alacak şekilde güncellenecek.