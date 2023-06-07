65 yaş herkese bayram ettiren haber! Devlet desteği hızır gibi yetişti! Hesabınıza 2605 TL yatacak

Devlet desteği hızır gibi yetişti! Hesabınıza 2605 TL yatacak. 65 yaş herkese bayram ettiren haber- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruya göre, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni bir destek ödemesi sağlanacağı müjdesi verildi. Kış aylarında birçok destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar, doğalgaz, elektrik, eğitim, kırtasiye ve çocuk yardımı gibi birçok destek ödemesini hesaplarına aktarmıştı. Detaylar gecce.com.tr'de

Dar gelirli vatandaşlar için devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri hız kesmeden devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni bir destek ödemesi duyurusu yapıldı. Bu destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru süreci ve detayları hakkında bilgi edinmektedir.

65 yaş aylığı olarak bilinen destek ödemesi, 65 yaş üstü vatandaşların yararlandığı bir destek programıdır. 65 yaş aylığından kimlerin yararlanabileceği ve başvuru şartları birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, 65 yaş aylığından kimler yararlanabilir ve başvuru şartları nelerdir?

65 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi bir gelir kaynağına sahip olmamak gerekmektedir.

SGK'ya prim ödemesi yapmamış olan vatandaşlar bu ödemeden faydalanabilir.

Aile içindeki 65 yaş üstü vatandaşın, 2022 yılında belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.

65 yaş aylığından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu ödemeler 3 ayda bir yapılmaktadır ve her üç ayda bir 65 yaş aylığı olarak hesaplara 2605 TL yatırılmaktadır.

Vatandaşların 65 yaş aylığından yararlanabilmesi için belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları ve başvurularını zamanında yapmaları önemlidir. Daha fazla bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini veya ilgili kamu kurumlarını ziyaret edebilirsiniz.

"65 Yaş Üstü Vatandaşlara Maaş Nasıl Alınır?"

65 yaş üstü vatandaşlar için devlet tarafından sağlanan maaş, birçok kişi için önemli bir destek sağlamaktadır. 65 yaş maaşı almak isteyen vatandaşların aşağıdaki adımları takip ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru Süreci: 65 yaş maaşı almak isteyen vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, gelir beyanı, vesayet durumunda ise vasi atamasına dair belgeler yer almaktadır.

Gelir Durumu Kontrolü: Başvuru yapılan kişinin gelir durumu, muhtaçlık sınırının altında olup olmadığının belirlenmesi için incelenir. Gelir durumu değerlendirmesi sonucunda maaş hakkı kazanılır veya kaybedilir.

Maaş Ödemesi: Başvurunun onaylanması durumunda, maaş ödemeleri banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirilir. Vatandaşlar, banka hesap bilgilerini başvuru sırasında belirtmelidir. Maaşlar genellikle aylık olarak ödenmektedir.

Düzenli Başvuru Kontrolü: Maaş almaya hak kazanan vatandaşlar, düzenli olarak başvuru kontrolü yapmalıdır. Gelir durumu, adres değişikliği gibi güncel bilgilerin ilgili kurumlara iletilmesi önemlidir. Aksi takdirde maaş ödemeleri aksayabilir.

Yardım Hizmetleri: 65 yaş üstü vatandaşlar, maaşın yanı sıra diğer yardım hizmetlerinden de faydalanabilirler. Örneğin, sağlık hizmetlerinde indirimler, sosyal etkinliklere katılım imkanları gibi destekler sağlanabilir. Bu konuda daha fazla bilgi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlükleri'nden alınabilir.