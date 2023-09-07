65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı, hastalara nakdi yardım ve SED ödemelerinde okkalı artış! Vatandaş bayram edecek!

Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artış, yaşlılara, engellilere, hastalara, çocuklara ve ailelere yapılan ödemelere yansıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Ocak ayı memur zammını yüzde 15 olarak kararlaştırdı. Bu artış, Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 enflasyon tahminine göre yüzde 49.46'ya ulaşacak. Bu değişiklik, sosyal yardım ödemelerine yansıyacak. İşte memur maaş katsayısındaki Ocak ayı değişikliğinin sosyal yardımlara etkileri:

1. 65 Yaş Aylığı:

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa endeksleniyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2,348.30 TL aylık ödeme yapılıyor. Tahminler gerçekleşirse, Ocak ayında bu aylık 3,509.77 TL'ye çıkacak.

2. Evde Bakım Desteği:

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5,097.91 TL tutarındaki evde bakım desteği, Ocak ayına ilişkin tahmin gerçekleşirse 7,619.34 TL'ye yükselecek. Bu desteğe başvurabilmek için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle güncellenecek. Şu an bu sınır 7,601.55 TL olarak uygulanıyor.

3. Engelli Aylığı:

Yüzde 40-69 arası engeli olanlara ödenen aylık 1,874.58 TL'den 2,801.75 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 2,811.86 TL'den 4,202.61 TL'ye yükselecek. Bu aylıktan yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelir sınırı, Ocak ayında devreye girecek yeni asgari ücretle güncellenecek.

4. Engelli Yakını Aylığı:

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık bin 874.58 TL'den 2,801.75 TL'ye yükselecek. Bu destekten yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3,800 TL'den az olması gerekiyor. Bu sınır da Ocak ayında güncellenecek.

5. Hastalara Nakdi Yardım:

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5,097.91 TL tutarındaki yardım da 7,619.34 TL'ye ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 TL bakım yardımı ödemesi yapılabilir. İki ödemeyi alanlar toplamda 8,219.34 TL alabilecekler.

6. Ailelere Çocuk Desteği (SED):

Ailelere çocuklarının yanında bakımını sağlamak amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. İşte SED ödemeleri:

Okul öncesi için ödeme: 2,421.53 TL'den 3,619.22 TL'ye

İlköğretimde okuyan çocuk için ödeme: 3,632.30 TL'den 5,428.84 TL'ye

Ortaöğretimde okuyan çocuk için ödeme: 3,874.45 TL'den 5,790.75 TL'ye

Orta çağında okumayan çocuk için ödeme: 2,421.53 TL'den 3,619.22 TL'ye

Yükseköğrenimde okuyan çocuk için ödeme: 4,358.76 TL'den 6,514.60 TL'ye

Kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme: 1,937.22 TL'den 2,895.37 TL'ye yükselecek.

Bu sosyal destekler, devletin ihtiyacı olan vatandaşları destekleme çabasının bir yansımasıdır. Değişen ekonomik koşullara göre güncellenen bu yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını iyileştirmeye yöneliktir.