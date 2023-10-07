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6 Ekim 2023 Reyting Sonuçları: Yalı Çapkını Zirvede

6 Ekim 2023 reyting sonuçları belli oldu. Ekran başındaki izleyicilerin en çok tercih ettiği program ve diziler hangileri? İşte o sonuçlar!

6 Ekim 2023 Reyting Sonuçları: Yalı Çapkını Zirvede
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-10-2023 11:09

6 Ekim 2023'te ekran başındaki izleyici kitlesinin tercihleri belli oldu. Günün sonunda hangi program ve dizi daha çok izlendi, hangileri geride kaldı? İşte o sonuçlar!

Total'da Hangi Programlar Öne Çıktı?

Total kategorisinde ekran başındakilerin en çok tercih ettiği program Yalı Çapkını oldu. Star TV'de yayınlanan bu dizi, reyting listesinde birinci sırada yerini aldı. Ardından Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ikinci sırada kendine yer buldu. Yalı Çapkını'nın özeti ise üçüncü sıradaydı.

AB Kategorisinde Favori Kim?

AB kategorisinde ise günün en çok izleneni Kızılcık Şerbeti oldu. Yalı Çapkını bu kategoride ikinci sırayı alırken, Kızılcık Şerbeti'nin özeti üçüncü sıraya yerleşti.

20+ABC1'da İzleyici Tercihi

20+ABC1 kategorisinde birinci sırayı yine Kızılcık Şerbeti alırken, Yalı Çapkını ikinci, Kızılcık Şerbeti özeti ise üçüncü sırada yerini aldı.

TOTAL, AB ve 20+ABC1 Listelerinde İlk 10 Program

TOTAL, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde izleyicilerin en çok tercih ettiği ilk 10 programın listesi ortaya çıktı. Bu listelerde dikkat çeken başlıca programlar; Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Masterchef Türkiye All Star oldu.

Ancak, TİAK'ın aldığı karar nedeniyle ilk 100 programın tam listesini paylaşamıyoruz.

Reyting Nedir?

Reyting; televizyon yayıncılığının olmazsa olmazlarından biri olan bir kavramdır. İngilizce kökenli bu kelime, derece veya puanlama anlamına gelir. Ülkemizde ise reyting, bir televizyon programının ya da kanalının izlenme oranını ifade eder. Özellikle bir kanalda yayınlanan belirli bir programın izlenme yüzdesi, o programın reytingini ortaya koyar.

İzleyici Ölçümü ve İzlenme Oranı

İzleyici Ölçümü, izlenme oranı ve izlenme payını belirlemek amacıyla yapılan ölçümlerin genel adıdır. İzleyici Oranı ya da diğer adıyla reyting, bir programın veya zaman diliminin ortalama izlenme oranını gösterir.

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