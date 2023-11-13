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50 m2, 70 m2, 85 m2 ve 150 m2 prefabrik ev 339.900 TL! Devlet prefabrik ev yaptırana kıyak geçiyor! Arsanı al, evini yap!

Son yıllarda, prefabrik evlere olan ilgi ve talep giderek artıyor. Özellikle deprem bölgeleri ve doğal yaşamı tercih edenler için bu konutlar, güvenli ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

50 m2, 70 m2, 85 m2 ve 150 m2 prefabrik ev 339.900 TL! Devlet prefabrik ev yaptırana kıyak geçiyor! Arsanı al, evini yap!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 08:27

Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülkede, prefabrik evlerin dayanıklı yapısı önemli bir avantaj sağlar. Betonarme binalara kıyasla depreme karşı daha dirençli olmaları, bu evleri tercih edenler için önemli bir güvenlik faktörüdür.

Hızlı ve Ekonomik İnşaat Süreci

Prefabrik evler, fabrikada önceden hazırlanır ve montajı kısa sürede yapılır. Bu durum, inşaat süresinin kısalmasını ve dolayısıyla zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Ayrıca, geleneksel inşaata göre daha düşük maliyetli olmaları, bu ev türünü daha cazip hale getirir.

Çevre Dostu ve Kişiselleştirilebilir Yapı

Prefabrik evler, geri dönüşümlü inşaat malzemeleri ve enerji verimliliği sayesinde çevre dostu bir seçenektir. Ayrıca, müşteri isteklerine göre özelleştirilebilir olmaları, iç tasarım ve dış görünüş konusunda geniş bir yelpaze sunar.

Prefabrik Konut Kredisi Veren Bankalar

Prefabrik bir ev sahibi olmayı düşünenler için, çeşitli bankalar tarafından kredi imkanları sunulmaktadır:

  • Ziraat Bankası: Uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile prefabrik konut kredisi sunar.
  • Halkbank: Özellikle düşük gelir gruplarına yönelik desteklerle prefabrik konut kredisi sağlar.
  • VakıfBank: Müşterilere uygun faiz oranlarıyla konut sahibi olma imkanı sunar.
  • Diğer Bankalar: Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, DenizBank gibi özel bankalar da prefabrik konut kredisi vermektedir. Bu bankaların sunduğu farklı seçenekleri değerlendirmek faydalı olacaktır.

Devlet Desteği ile Prefabrik Ev Sahibi Olma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, barınma yardımları kapsamında prefabrik ev yardımı sağlamaktadır. Belirli şartları karşılayan vatandaşlara, prefabrik ev alımında 150 bin TL'ye kadar destek sunulmaktadır.

Prefabrik Ev Fiyat Listesi

Prefabrik evlerin fiyatları, büyüklük, tasarım ve kullanılan malzemelere göre değişiklik göstermektedir. İşte bazı örnek prefabrik ev fiyatları:

  • 50 m2 Tek Katlı Prefabrik Ev: 339.900 TL
  • 70 m2 Tek Katlı Prefabrik Ev: 429.900 TL
  • 85 m2 Tek Katlı Prefabrik Ev: 549.900 TL
  • 112 m2 Tek Katlı Prefabrik Ev: 639.900 TL
  • 150 m2 Tek Katlı Prefabrik Ev: 879.900 TL

Bu fiyatlar, piyasada bulunan çeşitli prefabrik ev örneklerine dayanmaktadır. Prefabrik ev seçimi yaparken, bütçe ve ihtiyaçların yanı sıra konum ve ek özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır.

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