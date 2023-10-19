5 yıl erken emeklilik onaylandı! 1 Kasım'da başvuru başlayacak

Birçok kişi, emeklilik yaşını beklemeksizin daha erken emekli olma hayali kurarken, bu konuda atılacak adımlar ve sunulan fırsatlar oldukça önemlidir. İşte bu yazımızda, EYT sorunuyla karşı karşıya olan vatandaşlar için yeni bir düzenleme, prim indirimleri ve esnafa düşük prim ödemeleriyle ek faiz desteği sunarak erken emeklilik fırsatları hakkında detaylı bilgiler sunacağız.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT, Türkiye'de çalışan birçok kişinin aklını kurcalayan bir sorundur. Geleneksel emeklilik yaşının beklenenden daha yüksek olması, birçok kişinin emekli olma hayalini ertelemesine neden olmuştur. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte EYT'liler için umut ışığı doğmuştur.

Prim İndirimleri İle 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

EYT sorunuyla karşı karşıya olanlar için sunulan en önemli fırsatlardan biri, prim indirimleridir. Bu düzenleme sayesinde EYT'liler, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirler. Özellikle Bağkur'lular için sunulan prim indirimi, büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Bağkur sigortalıları, prim indirimiyle birlikte prim miktarını 7.200 TL'ye düşürerek 1800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl erken emeklilik şansına sahip olabilirler. Ancak bu indirimden yararlanmak isteyenlerin belli başlı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kimler Prim İndiriminden Yararlanabilir?

Prim indiriminden yararlanmak isteyenlerin dikkate alması gereken bazı kriterler bulunmaktadır. İşte bu kriterler:

Birden fazla işyerinde çalışan bir işçi için, prim indiriminden yararlanabilecek işveren son işyerinde çalıştığı işveren olacaktır. Ancak bu durumda diğer işverenler de prim ödeme yükümlülüğüne sahip olacaklar. İndirim uygulanacak prim tutarı, işverenin prim yükümlülüğü hesaplandıktan sonra belirlenecektir. Emekli olmadan önce primlerini tamamlayan EYT'liler, prim indiriminden yararlanarak erken emekli olabilirler. Bu düzenleme, emeklilik yaşını beklemek yerine daha erken emeklilik fırsatı sunarak olumlu bir gelişme olarak kabul edilmektedir. İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olmaması, sigortalıların fiilen çalıştırılmış olması ve işten ayrılış bildirgelerinin düzgün şekilde düzenlenmiş olması, indirimden yararlanmak isteyenler için önemlidir.

Esnafa Düşük Prim Ödemeleri ve İndirimli Prim Ödeme Seçenekleri

EYT sorunuyla karşı karşıya olan esnaflar için de müjdeli haberler bulunmaktadır. Yeni düzenlemeler, esnaf kesimine yönelik olarak düşük prim ödeme seçenekleri sunmaktadır. Bu sayede esnaflar, emeklilikleri için daha az prim ödeme imkanına sahip olacaklardır.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunu, ülkemizde birçok kişinin emeklilik planlarını ertelemesine neden olmuş bir meseledir. Ancak yeni düzenlemeler ve sunulan fırsatlar, EYT'lilerin umutlarını yeşertmektedir. Prim indirimleri, esnafa düşük prim ödemeleri ve indirimli prim ödeme seçenekleri, erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır.