5 Haziran enflasyon farkı açıklandı! En düşük memur maaşı 22.000 TL oldu! Peki kim kaç para maaş alacak? İşte mesleklere göre maaşlar...

En düşük memur maaşı 22.000 TL oldu! Peki kim kaç para maaş alacak? İşte mesleklere göre maaşlar... 5 Haziran enflasyon farkı açıklandı- Milyonlarca memur ve memur emeklisine Temmuz ayında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı belirlenirken, en düşük maaşı 22 bin liraya çıkaracak ek iyileştirme beklentisi de büyük bir merak konusu haline geldi.

Temmuz zammıyla birlikte memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6 zam yapılacak. Bu zam oranı, enflasyon farkını da içerecek şekilde hesaplanacak. Enflasyon farkı ise ilk 6 ayda enflasyonun yüzde 8'ini aşarsa bu fark da zam oranına yansıtılacak. Ayrıca zam oranına ek olarak bir refah payı da eklenecek. Bu iyileştirme, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.13'e ulaşacak. Ancak kesin zam oranı, henüz açıklanmayan bir veriye bağlı olarak belirlenecek. Bu veri, 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Temmuz ayında memurların en düşük maaşı, şu ana kadar gerçekleşen yüzde 13.13'lük orana göre 11 bin 848 liradan 13 bin 403 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık maaş 7 bin 901 liradan 8 bin 939 liraya çıkacak. Ayrıca Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Örneğin, çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 115 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 245,31 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 108,42 liradan 122,66 liraya yükselecek.

Temmuz zammıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında aldıkları yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 olan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30'a yükseltilmişti. Temmuz zammına eklenecek olan refah payı ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselecek.

5 AYLIK ORANA GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 20.724,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.445,06

Memur (üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 12.632,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 14.290,58

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 18.246,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 20.641,70

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 15.793,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 17.866,62

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.613,62

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 18.235,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 20.629,26

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 24.743,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 27.991,76

Hemşire (üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 15.611,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 17.660,72

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 21.295,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 24.091,03

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 13.142,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 14.867,54

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 34.057,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 38.528,68

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 20.139,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 22.783,25

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 16.615,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 18.796,55

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 19.968,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 22.589,80

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI (TL)

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 28.729,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 32.501,12

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 25.427,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 28.765,57

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.403,64

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 9.650,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 10.917,05

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.403,64

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 16.697,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 18.889,32

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 12.151,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.746,43

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 11.948,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.516,77

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.403,64

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.403,64

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 8.506,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 9.622,84

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 20.725,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.446,19

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 22.680,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 25.657,88

İmam-hatip

Mevcut maaş: 11.848,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 13.403,64