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5 bankadan büyük jest! Finans, Garanti, Denizbank, ING ve PTT Banka şubelerinden 21.000 TL ödeme alın!

QNB Finansbank, Garanti Bankası, Denizbank, İNG Bank ve PTT Bank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyaları sayesinde vatandaşlar acil ihtiyaçları için uygun koşullarda kredi kullanma fırsatına sahip oluyorlar.

5 bankadan büyük jest! Finans, Garanti, Denizbank, ING ve PTT Banka şubelerinden 21.000 TL ödeme alın!
Yayın Tarihi : 2023-07-13 10:09

Finans, Garanti, Denizbank, ING ve PTT Banka şubelerinden 21.000 TL ödeme alın! 5 bankadan büyük jest- QNB Finansbank, Garanti Bankası, Denizbank, İNG Bank ve PTT Bank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyaları sayesinde vatandaşlar acil ihtiyaçları için uygun koşullarda kredi kullanma fırsatına sahip oluyorlar. Bu bankaların şubeleri üzerinden gerçekleştirilen başvurularla, 21.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak mümkün. Kredi vadesi ise 36 ay olarak belirlenmiştir. Kampanya kapsamında sunulan bir diğer avantaj ise 3 ay erteleme imkanıdır.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, kimlik numaralarını 5030 numarasına SMS olarak göndererek başvuruda bulunabilirler. QNB Finansbank müşterileri ise internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak istedikleri zaman internet üzerinden kolayca başvuruda bulunabilirler. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden sunulan tüm kredi kampanyalarından faydalanabilirler. Ayrıca, şubeye gitmeden aynı gün içinde ek hizmet ödemelerini alabilmek için başvurularını da internet üzerinden yapabilirler.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, cep telefonları üzerinden SMS atarak veya internet bankacılığı aracılığıyla 7/24 başvuruda bulunabilirler. SMS ile başvuru yapmak isteyenler, kredi taleplerini TC kimlik numarası ve doğum tarihini gün-ay-yıl formatında yazarak 3280 numarasına gönderebilirler.

Garanti Bankası şubelerine kimlikleriyle birlikte başvuruda bulunan vatandaşlar, 21.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirler.

PTT Bank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise cep telefonlarının mesaj bölümüne "PTT" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazarak 30-50 numarasına mesaj gönderebilirler.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için ING Bank da bir seçenek oluşturuyor. ING Bank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak başvuru formunu eksiksiz dolduranlar, düşük faiz oranlarından yararlanabilirler. Kredi kullanmak isteyen vatandaşların 1400 ve üzeri bir kredi notuna sahip olmaları beklenmektedir.

Bu kampanyalar sayesinde vatandaşlar, çeşitli bankaların sunduğu avantajlı ihtiyaç kredisi seçeneklerinden faydalanarak acil ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

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