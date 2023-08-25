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4D'li taşeron işçiye kadro geldi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için ise yeni, yöntem açıklandı!

Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden taşeron işçilerin kadroya geçişi konusu, son gelişmelere göre yeni aşamalara doğru ilerliyor.

4D'li taşeron işçiye kadro geldi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için ise yeni, yöntem açıklandı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-08-2023 10:31

TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için ise yeni, yöntem açıklandı! 4D'li taşeron işçiye kadro geldi- Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden taşeron işçilerin kadroya geçişi konusu, son gelişmelere göre yeni aşamalara doğru ilerliyor. Bu konuda yapılan düzenlemeler ve yasal düzenlemelerle, taşeron işçilerin haklarının korunması ve istihdam güvencelerinin sağlanması hedefleniyor. İşte, son gelişmeler:

100 Bin Taşeron İşçinin Kadroya Geçişi İçin Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Ülkemizde yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadroya geçişi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu geçiş sürecinin tam tarihi henüz kesin olarak belirlenmemiş olsa da, ilgili kurumlar ve sendikalar arasındaki müzakereler sonucunda taşeron işçilerin kadroya geçişi için belirli bir takvim oluşturulması bekleniyor.

Hakların Korunması ve İstihdam Güvencesi Büyük Önem Taşıyor

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde en büyük önem, işçilerin haklarının korunması ve istihdam güvencesinin sağlanması üzerine odaklanıyor. Bu süreçte, işçilerin kıdem tazminatları, ücret düzenlemeleri ve diğer sosyal hakları dikkate alınarak detaylı düzenlemeler yapılması gerekiyor.

Kadroya Geçiş Süreci ve Reform Adımları

Taşeron işçilerin kadroya geçişiyle birlikte, kamuda çalışan işçilere yönelik önemli reform adımları atılmaktadır. Bu reformlarla taşeron işçiliği döneminde yaşanan sorunlar sona erdirilerek, kamuda kadro, iş ve kıdem konularında iyileştirmeler yapılmaktadır. Yeni düzenlemelerle toplamda 900 bin taşeron işçisinin statü sorunu çözülecek ve devletin esas işleri kamu işçileri tarafından yerine getirilecektir.

Torba Yasada Taşeron İşçilere Kadro Düzenlemesi

Son dakika haberine göre, Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem'in bugünkü yazısında, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağı açıklandı. Bu açıklama, kamuda çalışan on binlerce taşeron işçiyi heyecanlandırdı. Erdem, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun da bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin Geleceği ve Takvimi

Düzenlemenin Temmuz ayının ortasında meclise gelmesi bekleniyor. Torba yasanın hızlı bir şekilde meclisten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Taşeron işçilerin bu süreci yakından takip etmeleri ve resmi açıklamaları dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.

Taşeron işçilerin kadroya geçişi konusundaki son gelişmeleri ve detayları takip etmeye devam edeceğiz.

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