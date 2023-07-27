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47,5 yaşında emekli oluyorsunuz! Bu meslek grubundan birindeyseniz dikkatli olun!

Son olarak açıklanan haberle, belirli meslek gruplarında çalışanlar için erken emeklilik fırsatı doğdu.

47,5 yaşında emekli oluyorsunuz! Bu meslek grubundan birindeyseniz dikkatli olun!
Yayın Tarihi : 2023-07-27 08:50

Bu meslek grubundan birindeyseniz dikkatli olun! 47,5 yaşında emekli oluyorsunuz-  Son olarak açıklanan haberle, belirli meslek gruplarında çalışanlar için erken emeklilik fırsatı doğdu. Normal çalışma şartlarından daha ağır koşullar altında çalışanlar, artık 3600 gün primle emekli olabilecekler. Bu müjdeyle birlikte 2008 yılı öncesi kazanılacak yıpranma payı sayesinde emeklilik süreleri 2.5 yıl daha erkene çekilebilecek.

Yıllar Öncesine Dayanan Yıpranma Hakkı

2008 yılından önce geçerli olan yıpranma hakkında, işçiler kazandıkları sürenin tamamını ve yaş haddini dikkate alıyordu. Ancak 1 Ekim 2008 tarihinden sonra, yaş haddinden düşülecek süre için 3600 gün çalışma şartı getirildi. Yıpranmadan faydalanan çalışanlar, her yıl için 60 ile 180 gün arasında fiili hizmet zammı alıyorlar.

Süreler Yarıya İndiriliyor!

Yıpranma hakkına sahip olanlar, 5 yıl yıpranma hakkına karşılık yaş haddinden en fazla 2.5 yıl indirim alabiliyorlar. Örneğin, 52 yaşında emekli olacak bir çalışan, bu imkanla 49.5 yaşında emeklilik hakkı elde edebiliyor. Yıpranma hakkı, emeklilik için gereken yaş haddini düşürerek erken emeklilik imkanı sağlıyor.

Erken Emeklilik İmkanı Sağlayacak 45 Meslek Grubu

Açıklanan haberle birlikte, 45 meslek grubunda çalışanlar erken emeklilikten faydalanabilecek. Bu meslek gruplarındaki çalışanlar, belirli gün koşullarını sağlamaları durumunda 3600 gün primle emeklilik hakkına sahip olacaklar. İşte erken emeklilik imkanı sağlayan o meslekler:

  • Cam fabrika ve atölyeleri (60 gün)
  • Kurşun ve arsenik işçileri (60-90 gün)
  • Döküm fabrikaları (60 gün)
  • Alüminyum fabrikaları (60 gün)
  • Çimento fabrikaları (60 gün)
  • Cıva üretimi işleri sanayi (90 gün)
  • Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler (90 gün)
  • Radyoaktif işleri (90 gün)
  • Türk Silahlı Kuvvetleri (90 gün)
  • Su altında çalışılması gereken işler (60-90 gün)
  • Madencilik yeraltı işleri (180 gün)
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı (90 gün)
  • İtfaiye veya yangın söndürme işleri (60 gün)
  • Emniyet, MİT ve polis çalışanlar (90 gün)
  • TRT’de haber hizmetinde fiili çalışanlar (90 gün)
  • Basın ve gazetecilik mesleğinde olanlar (90 gün)
  • Cumhurbaşkanlığı yardımcıları (90 gün)
  • Ceza İnfaz Kurumu çalışanları (90 gün)
  • Bakanlar (90 gün)
  • Toplum Sağlığı Teknisyenleri (60 gün)
  • Ebeler (60 gün)
  • Eczacılar (60 gün)
  • Tabip (60 gün)
  • İhtiyat pilotları (60 gün)
  • Diş doktorları (60 gün)
  • Hemşireler (60 gün)
  • Fizyoterapist (60 gün)
  • Anestezi teknikeri (60 gün)
  • Sağlık fizikçisi (60 gün)
  • Tıbbi laboratuar (60 gün)
  • Diyaliz teknikeri (60 gün)
  • Perfüzyonist (60 gün)
  • Radyoterapi teknikeri (60 gün)
  • Eczane teknikeri (60 gün)
  • Tıbbi görüntüleme teknisyeni teknikeri (60 gün)

Bu meslek gruplarından olan çalışanlar, belirtilen koşulları sağlayarak daha erken bir emeklilik hakkı elde edebilirler. Erken emeklilik sürecinde her bireyin kendi çalışma şartlarına göre değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle emeklilik hedefleri için detaylı bir araştırma yapmak ve uzmanlardan destek almak önem taşır.

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