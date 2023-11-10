400.000 TL indirim desteği! Bu SUV Togg'a meydan okudu! Herkesin araba alma şansı var

Elektrikli araçlara yönelik destekler devam ederken, 400 bin TL fiyat desteğiyle büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Togg'un yerine bu SUV modelleri tercih edilebilir mi? İşte detaylar haberimizde...

Otomobil Alıcılarının Gözü Kampanyalarda: Fiyat Desteği Heyecanı!

Otomobil almak isteyen vatandaşlar, markaların sunduğu indirimleri ve kampanyaları yakından takip ediyor. Özellikle elektrikli araçlara olan ilgi büyükken, beklenen haber sonunda geldi. Otomotiv piyasasının önde gelen isimlerinden Emre Özpeynirci, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren güzel haberi duyurdu. 400 bin TL fiyat desteğiyle gelen bu fırsat, Togg'a alternatif olabilir mi? En üst donanımlı SUV modelleriyle keyifli bir sürüş mümkün olacak.

Elektrikli Otomobillerin Gözde Odağı: Fiyat Artışları ve Kampanya Heyecanı

Elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi, fiyat artışlarına odaklanmış durumda. Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) artışlar sonrasında araç fiyatları hızla yükselirken, otomotiv devlerinin sunduğu kampanyalar bekleniyor. Son dakika haberi ise milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı.

400 Bin TL Fiyat Desteğiyle Gelen Fırsat

Otomotiv piyasasının nabzını tutan Emre Özpeynirci, sosyal medya üzerinden müjdeli haberi duyurdu. Bu sefer SUV modellerine 400 bin TL fiyat desteği geliyor! Bu fırsatı kaçırmak istemeyeceksiniz. %100 elektrikli olan bu araç, sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Togg'a Alternatif: Uygun Fiyatlı SUV Modelleri

Emre Özpeynirci'nin sosyal medya paylaşımında, "En az 400 bin TL'lik fiyat desteği‼️ Ve BYD Atto 3'ü test etme zamanı... Şunu söyleyebilirim %100 elektrikli bu araç oldukça keyifli bir sürüş sunuyor. C-SUV sınıfında %10'luk ÖTV dilimine giren 2-3 elektrikli modelden biri. Diğer modeller ağırlıklı olarak B-SUV sınıfında bulunuyor. Ayrıca, 1 milyon 590 bin TL'ye satışa sunulan bu model en üst donanıma sahip. Rakiplerine fark atıyor."

Ek Çin Vergisi Dezavantajına Rağmen Fırsat Devam Ediyor

%40'lık ek Çin vergisine rağmen, hem ana şirket hem de distribütör firma bu ek verginin büyük bir kısmını karşılıyor. Bu destek olmasa, aracın fiyatı 2 milyon TL'yi rahatça aşabilirdi. 2024'te satışa sunulacak Seal ve Han modelleri ise %60'lık ÖTV diliminde yer alacakmış. Bu modeller için de fiyat desteği olup olmayacağını zaman gösterecek.

Fiyat artışlarına rağmen, Emre Özpeynirci tarafından duyurulan 400 bin TL fiyat desteği, bu araçları tercih etmeyi düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. Uygun fiyatlı SUV modelleri, Togg'un yerine cazip bir alternatif olabilir. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, çevre dostu ve ekonomik bir sürüş deneyimi mümkün hale geliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için takipte kalın!