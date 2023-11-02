400.000 TL fiyat desteği var! BYD Atto 3 satışa çıktı! Peynir ekmek gibi satıyor!

Şirketin sunduğu bu destek, potansiyel alıcılara büyük bir avantaj sunuyor. Elektrikli araçlar hala birçok kişi için yüksek maliyetli olarak görülse de, bu tarz destekler sayesinde daha ulaşılabilir hale geliyor.

Modelin Fiyat Aralığı 1 milyon 590 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulan BYD Atto 3, piyasa içerisinde en üst donanıma sahip model olarak karşımıza çıkıyor. Rakiplerine göre fiyatı yüksek gibi gözükse de sunduğu özellikler ve markanın kalitesi düşünüldüğünde, fiyatının hakkını verdiğini söyleyebiliriz.

Sürüş Deneyimi

Elektrikli Sürüşün Getirdiği Avantajlar Elektrikli araçların en büyük avantajlarından biri, keyifli sürüş deneyimi. %100 elektrikli BYD Atto 3, sessiz ve yumuşak bir sürüş sunuyor. Bunun yanı sıra, yakıt maliyetlerini düşüren elektrikli sürüş, uzun vadede cebinizi rahatlatabilir.

Kullanıcı Yorumları ve İzlenimleri BYD Atto 3'ü deneyen birçok kullanıcı, aracın sürüş deneyiminin oldukça keyifli olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda, aracın konforu ve iç tasarımı da olumlu yorumlar arasında.

C-SUV Sınıfının Özellikleri

ÖTV Dilimi ve Vergilendirme C-SUV sınıfında yer alan BYD Atto 3, %10'luk ÖTV dilimine giriyor. Bu, onu aynı sınıfta yer alan 2-3 elektrikli modelden biri yapıyor. Diğer modellerin çoğu ise B-SUV sınıfında yer alıyor.

B-SUV ve C-SUV Arasındaki Farklar B-SUV sınıfı, genellikle daha küçük ve şehir içi kullanıma uygun araçları kapsarken, C-SUV sınıfı daha büyük, daha geniş ve daha konforlu araçları kapsar. BYD Atto 3, C-SUV sınıfının tüm avantajlarını kullanıcısına sunuyor.

Donanım ve Özellikleri

En Üst Donanımlı Modelin Özellikleri BYD Atto 3, piyasada en üst donanıma sahip model olarak dikkat çekiyor. Geniş iç mekanı, son teknoloji özellikleri ve konforu ile sınıfındaki diğer araçlardan sıyrılıyor.

Rakiplerle Karşılaştırma BYD Atto 3'ün rakipleri arasında ayrılan kısmı, sunduğu üstün özellikler ve fiyat/performans dengesi. Diğer elektrikli araçlarla kıyaslandığında, BYD Atto 3'ün sunduğu avantajlar çok daha fazla.

Ek Vergiler ve Maliyetler

%40'lık Çin Vergisinin Etkisi BYD Atto 3, %40'lık ek Çin vergisi dezavantajına rağmen Türkiye'de büyük ilgi görüyor. Bu vergi, maliyetleri artırmasına rağmen, hem ana şirket hem de distribütör bu ek verginin büyük kısmını karşılıyor, böylece müşteriye yansıyan maliyet düşük tutuluyor.