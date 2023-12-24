400 Bin TL'ye Sıfır Araç Kalmadı Diyenler Lafını Geri Alacak!

Sıfır araç kampanyaları öyle boyutlara ulaştı ki 400 bin TL nakiti olan aracına kavuşuyor.

400 Bin TL'ye Sıfır Araç Kalmadı Diyenler Lafını Geri Alacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-12-2023 18:36

Sıfır kilometre araç sahibi olma hayali kuranlar için Peugeot'tan müjdeli bir haber geldi. Ünlü otomotiv markası, yıl sonuna özel bir kampanya başlatarak, araç sahibi olmak isteyenlere 400.000 TL gibi avantajlı bir fiyatla sıfır araç fırsatı sunuyor. Bu teklif, Peugeot kalitesini düşük maliyet ve özel koşullarla deneyimlemek isteyenler için büyük bir fırsat.

Peşinatlı Sıfır Otomobil Fırsatı

Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler ışığında, Peugeot'un yıl sonu kampanyası, sıfır kilometre araç almayı planlayan kişiler için cazip bir seçenek sunuyor. Bu kampanya ile 400.000 TL altında bir bütçeyle yüksek kaliteli bir Peugeot aracına sahip olmak mümkün hale geliyor. Sıfır kilometre otomobil piyasasında, hafif ticari araçlar uygun fiyatları ve pratik kullanımlarıyla öne çıkıyor. Peugeot'un bu özel kampanyası kapsamında, Peugeot Partner Van model araç öneriliyor. 746.000 TL’lik etiket fiyatına sahip olan bu model, kampanya dahilinde 400.000 TL’ye satın alınabiliyor.

Ödeme Koşulları Esnetildi

Peugeot'un sunduğu bu özel teklif, nakit ödeme imkanı olmayan müşteriler için de avantajlar içeriyor. Banka kredisi desteğiyle, müşteriler 350.000 TL'lik bir taşıt kredisini 48 ay vade ile ödeme imkanına sahip olabiliyor. Bu sayede, müşteriler yalnızca 400.000 TL'yi peşin olarak ödeyerek, kalan kredi borcunu uzun vadede taksitlendirerek ödeyebiliyor. Peugeot’un yıl sonu kampanyası, sıfır araç sahibi olmayı düşünenlere birçok avantaj sunuyor. Özellikle hafif ticari araç kategorisinde bu teklif, cazip bir alternatif oluşturuyor. Yüksek performans, şık tasarım ve güvenilirlik arayanlar için bu kampanya, yıl sonu alışveriş listelerinde önemli bir yer tutabilir. Sıfır kilometre bir araç sahibi olmanın ayrıcalığını yaşamak isteyenler, Peugeot’un bu kampanya detaylarını inceleyerek, hayallerindeki araca bir adım daha yaklaşabilirler.

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