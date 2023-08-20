3600 ek gösterge emeklilik maaşlarını kaç para arttıracak? SGK Başuzmanı resmen açıkladı! Vatandaş bayram edecek

Hemşire, öğretmen, polis ve din görevlisine yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesi, 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu düzenleme, memurların unvanları, görevleri, sorumlulukları ve hizmet sürelerine bağlı olarak maaş hesaplamalarında etkili bir rol üstlenecek. Bu yeni torba yasayla birlikte 1'inci kademe memurları da dahil olmak üzere, tüm memurları kapsayacak şekilde genişletildi. Bu düzenleme, kamu çalışanlarının emekli maaşlarını yaklaşık 2 bin 250 TL ve memur emeklilerinin ikramiyelerini 60 bin TL'ye kadar artırabilecek.

Kimler Faydalanamayacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'a göre, 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanmak sadece 1'inci derece memurlar için mümkün olacak. Devlet Memurlar Kanunu'nda eğitimin derece ve kademelerde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Karakaş, farklı eğitim seviyelerine göre memurların yerleştirildiği derece ve kademelerin farklılık göstereceğini ifade etti. Karakaş'ın açıklamalarına göre:

İlkokul mezunu memurlar en fazla 7'nci dereceye kadar yükselebilecek ve 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanamayacak.

Ortaokul mezunu memurlar en fazla 5'inci dereceye kadar yükselebilecek.

Lise mezunu memurlar en fazla 3'üncü dereceye kadar yükselebilecek.

Ancak, lise mezunu memurlar daha sonradan yüksekokul bitirirlerse 1'inci dereceye yükselebilecekler.

Yüksekokul ve Lisans Mezunu Memurların Durumu

Karakaş, yalnızca 1'inci derece memurların 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanabileceğini vurgulayarak, en az 2 yıl yüksekokul mezunu olan memurların, 10'uncu derece 2'nci kademeden başladıkları için 1'inci dereceye yükselebileceğini belirtti. 4 yıl ve üzeri üniversite mezunu olan memurların ise 9'uncu derece 1'inci kademeden başladığı ve 25 yılın sonunda 1'inci dereceye ulaştığı için daha kolay bir şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanabileceğini ifade etti.

Düzenlemenin Etkileri

Yaklaşık 470 bin memur, kamu görevlisi ve emekli memurun 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanacağını belirten Karakaş, düzenleme ile emekli olan memurların emekli maaşlarının artacağını, çalışan memurların ise emeklilik ikramiyelerinde ve maaşlarında artış yaşanacağını dile getirdi. Tazminat yansıtma oranının yükselmesiyle birlikte ikramiye tutarlarının da artacağını sözlerine ekledi.

Gelecek Perspektifi

Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesinin en erken 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirterek, bu düzenlemenin memur maaşlarını ve emekli maaşlarını olumlu yönde etkileyeceğini ve çalışan memurların maaşlarında küçük bir artışın görülebileceğini vurguladı. Bu düzenleme, memurların gelecek emeklilik maaşlarına ve ikramiyelerine önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor.