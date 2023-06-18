3500 TL maaş farkı geliyor! SGK bağ kur emekli sandığı fark etmiyor! Tüm emeklilere Temmuz ayında gün doğdu! İşte detaylar!

SGK bağ kur emekli sandığı fark etmiyor! Tüm emeklilere Temmuz ayında gün doğdu! İşte detaylar! 3500 TL maaş farkı geliyor- Emeklilere güzel bir haber var! Emekli maaşlarına yeni yapılandırmalar geliyor ve Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Temmuz ayı önemle vurgulandı. Bu haber emekliler arasında büyük bir sevinç yaratıyor çünkü 3500 TL tutarında bir fark ödemesi gündemde!

Emeklilere sunulacak olan 3500 TL tutarındaki kampanya fırsatlarının detayları ortaya çıkmaya başladı. Bu kampanya fırsatlarının gelecekte daha da genişletilmesi ve emeklilere ayrıcalıklı koşullarda sunulması konuşuluyor. Şimdi emekliler, özel ve kapsamlı fırsatların varlığından söz edebiliriz! SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı fark etmiyor! Bu kampanya fırsatlarından herkes, hangi emekli kategorisine ait olursa olsun, yararlanma ayrıcalığına sahip olabilecek. Kampanya olanaklarının, emeklilere geniş bir kapsamda sunulması bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

3500 TL tutarındaki maaş farkı olanaklarının gelecekte 3500 TL'ye yükseltilmesi beklenen en önemli gelişmelerden biri. Bakanlık, ekim ayını işaret ederek, kampanya olanaklarının bu ay içinde gerçekleşeceğine dikkat çekti. 3500 TL tutarında sunulacak olan kampanya fırsatlarının gelecekte daha fazla gündemde olması bekleniyor.

Müjdeli haberi bizzat Başkan Erdoğan duyuracak! Başkan Erdoğan, yakın bir zamanda kameraların karşısına geçecek ve yeni açıklamalarda bulunacak. Bu yeni açıklamalarla birlikte emekliler, ayrıcalıklı bir hizmet döngüsünden faydalanma fırsatına sahip olacaklar.

Emeklilere özel olarak sunulması beklenen kampanyanın Başkan Erdoğan tarafından resmi gazetede duyurulması bekleniyor. Bu kampanya paketiyle birlikte emekli vatandaşlara tür fark etmeksizin 3500 TL tutarında bir imkan sunulacak. Böylece kişiler, avantajlarla dolu bir fırsatlar dünyasından en iyi ödemeleri alabilecekler. Emekliler şimdi gözlerini ekim ayında yapılacak olan toplantıya çevirdi. Sayılı günler kaldı ve emekliler Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi heyecanla bekliyorlar.

Tüm emeklilerin yanı sıra EYT (Erken Emeklilik Hakkı) talepleri olanlar da Temmuz zammına eklenecek refah payı ve intibak düzenlemesini merakla bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, bu talepleri dile getirerek intibak konusunun çözülmesini istiyor.

Ergün, emeklilerin aynı sürede, aynı miktarda prim ödediğini ve aynı yaşta emekli olduklarını vurgulayarak, emekli aylıklarının farklılık göstermesinin aylık hesaplanma yöntemlerindeki değişikliklerden kaynaklandığını belirtiyor. Bu nedenle emekli aylıklarının eşitlenmesi ve intibak konusunun çözülmesi gerektiğini ifade ediyor.

2000 öncesi emeklilerin intibaklarının yapıldığını hatırlatan Ergün, bugün gelinen noktada 2000 sonrası emekliler için de aynı durumun geçerli olduğunu dile getiriyor. Anayasa Mahkemesi'nin de bu konuda görüş belirttiğini aktaran Ergün, çözümün ancak parlamentodan çıkarılacak bir intibak kanunuyla mümkün olabileceğine dikkat çekiyor. Bu kanunla ortalama prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlar tespit edilerek emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmesi gerektiğini vurguluyor.