350 TL'lik Oyun 0 TL'ye Düştü! Bu Oyunu Herkes Çok Sevecek!

Steam üzerinde indirimsiz hali 350 TL'ye tekabül eden oyun, Epic Games üzerinde bedavaya veriliyor. Oyunun ismi açıklandı!

350 TL'lik Oyun 0 TL'ye Düştü! Bu Oyunu Herkes Çok Sevecek!
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Yayın Tarihi : 24-12-2023 11:13

Epic Games Store, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Yılbaşı etkinlikleri kapsamında, her gün yeni bir oyunu ücretsiz olarak sunan platform, 23 Aralık'ta da oyunculara sürpriz yaparak Fallout 3: Game of the Year Edition oyununu bedelsiz olarak dağıtıyor. Bu, oyuncular için büyük bir fırsat ve platformun sunduğu bu jest, oyun dünyasında heyecan yaratan bir gelişme.

Fallout 3: Game of the Year Edition, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve 2009 yılında piyasaya sürülen kıyamet sonrası temalı bir oyundur. Bu oyun, oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. Kıyamet sonrası dünyayı konu alan bu oyunda, oyuncular kendilerini gerçeküstü bir maceranın içinde bulacaklar. Epic Games Store'un bu cömert kampanyası, 24 Aralık saat 19.00'a kadar devam edecek. Oyunu bu süre zarfında kütüphanenize eklemeniz durumunda, Fallout 3: Game of the Year Edition sizin olacak ve sonsuza kadar oynamanın keyfini sürebileceksiniz.

Fallout 3: Game of the Year Edition oyununu ücretsiz olarak edinmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli:

  1. Adım: Epic Games Store web sitesine veya masaüstü uygulamasına giderek oturum açın.
  2. Adım: "Fallout 3: Game of the Year Edition" oyununun sayfasına gidin.
  3. Adım: Oyunun sayfasında yer alan satın alma butonuna tıklayın.
  4. Adım: Sepetinize gidip işlemi tamamlayın.
  5. Adım: Oyun artık kütüphanenizde! İyi eğlenceler.

Bu süreç, oyunculara oyunu kolaylıkla kütüphanelerine eklemeleri için bir fırsat sunuyor. Epic Games'in bu tür kampanyaları, oyun dünyasında büyük ilgi görüyor ve oyunculara yeni deneyimler sunuyor. Fallout 3: Game of the Year Edition, özellikle kıyamet sonrası temaları ve derin hikayesiyle bilinen bir oyun olduğundan, bu fırsatı kaçırmak istemeyen oyuncular için ideal bir seçenek oluşturuyor.

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